llklerle dolu TEKNOFEST Adana sona erdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten TEKNOFEST açıklaması

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) tamamlandı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival son gününde de ziyaretçilerini ağırladı.
Adana Havalimanı'nda 2 Ekim'de başlayan festival, 5 gün boyunca çok sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı.
Festivale, 4 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Özel kurumların ve kamu kurumlarının açtığı stantlarda, geliştirilen teknolojiler Adanalılara ve çevre illerden gelen katılımcılara tanıtıldı.
Etkinlikler kapsamında ziyaretçiler, Adana semalarını renklendiren Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Jandarma Çelik Kanatlar, F-16 uçakları, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterilerini izleme şansı buldu.