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llklerle dolu TEKNOFEST Adana sona erdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten TEKNOFEST açıklaması

Adana'da 2 Ekim'de başlayan TEKNOFEST bugün sona erdi. Etkinlikler kapsamında ziyaretçiler, Adana semalarını renklendiren Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Jandarma Çelik Kanatlar, F-16 uçakları, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterilerini izleme şansı buldu. Akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlar, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan vatandaş için etkinlik programının yapıldığı festivale çok sayıda ziyaretçi katıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "TEKNOFEST'te Türkiye'nin gençleri bütün dünyaya iyilik, adalet, barış ve insanı yaşatma iradesi ortaya koyuyorlar" dedi.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 20:44 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 21:11
llklerle dolu TEKNOFEST Adana sona erdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten TEKNOFEST açıklaması

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) tamamlandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival son gününde de ziyaretçilerini ağırladı.

llklerle dolu TEKNOFEST Adana sona erdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten TEKNOFEST açıklaması

Adana Havalimanı'nda 2 Ekim'de başlayan festival, 5 gün boyunca çok sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Festivale, 4 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

llklerle dolu TEKNOFEST Adana sona erdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten TEKNOFEST açıklaması

Özel kurumların ve kamu kurumlarının açtığı stantlarda, geliştirilen teknolojiler Adanalılara ve çevre illerden gelen katılımcılara tanıtıldı.

Etkinlikler kapsamında ziyaretçiler, Adana semalarını renklendiren Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Jandarma Çelik Kanatlar, F-16 uçakları, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterilerini izleme şansı buldu.

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