llklerle dolu TEKNOFEST Adana sona erdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten TEKNOFEST açıklaması

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) tamamlandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival son gününde de ziyaretçilerini ağırladı.