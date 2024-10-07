1 MİLYONLUK SORU! Kuran-ı Kerim’de hangisinin adı geçer? 19 yaşındaki engelli yarışmacı Ramazan Çulha 1 milyonluk soruyu açtırdı!

Kuran-ı Kerim'de hangisinin adı geçer? sorusu için araştırmalar hızlandı. ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Ramazan Çulha'nın performansıyla unutulmaz bir bölüme imza attı. Doğuştan engelli olan ve 19 yaşında olan tarih öğrencisi Çulha, bilgi yarışmasında sergilediği performansla izleyicilerin gönlünü fethetti.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru KURAN-I KERİM'DE HANGİSİNİN ADI GEÇER? A: HZ. HAVVA

B: HZ MİKAİL

C: HABİL

D: KABİL Cevap: BAKARA 97-98. AYETTE HZ. MİKAİL İSMİ GEÇMEKTEDİR. BAKARA 97-98. AYET Söyle: Cebrâil'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren odur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil'e ve Mîkâil'e düşman ise bilsin ki Allah da inkârcıların düşmanıdır.