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1 MİLYONLUK SORU! Kuran-ı Kerim'de hangisinin adı geçer? 19 yaşındaki engelli yarışmacı Ramazan Çulha 1 milyonluk soruyu açtırdı!

Kuran-ı Kerim'de hangisinin adı geçer? ATV ekranlarının efsaneleşmiş bilgi yarışması <em>Kim Milyoner Olmak İster</em>, bu kez 1 milyon TL'lik soruyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın samimi sunumu ve yarışmanın her zamanki heyecan dolu atmosferi, milyonlarca izleyiciye unutulmaz anlar yaşattı. Genç yarışmacı Ramazan Çulha'nın bilgi birikimi, soğukkanlılığı ve cesaretiyle sergilediği bu büyük başarı, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Birçok kişi, Ramazan'ın karşılaştığı 1 milyon TL'lik soruyu merak etti ve bu soru, kısa sürede internetin en çok aratılanları arasına girdi.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 09:44 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 09:44
1 MİLYONLUK SORU! Kuran-ı Kerim’de hangisinin adı geçer? 19 yaşındaki engelli yarışmacı Ramazan Çulha 1 milyonluk soruyu açtırdı!

Kuran-ı Kerim'de hangisinin adı geçer? sorusu için araştırmalar hızlandı. ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Ramazan Çulha'nın performansıyla unutulmaz bir bölüme imza attı. Doğuştan engelli olan ve 19 yaşında olan tarih öğrencisi Çulha, bilgi yarışmasında sergilediği performansla izleyicilerin gönlünü fethetti.

1 MİLYONLUK SORU! Kuran-ı Kerim’de hangisinin adı geçer? 19 yaşındaki engelli yarışmacı Ramazan Çulha 1 milyonluk soruyu açtırdı!
İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru

KURAN-I KERİM'DE HANGİSİNİN ADI GEÇER?

A: HZ. HAVVA
B: HZ MİKAİL
C: HABİL
D: KABİL

Cevap: BAKARA 97-98. AYETTE HZ. MİKAİL İSMİ GEÇMEKTEDİR.

BAKARA 97-98. AYET

Söyle: Cebrâil'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren odur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil'e ve Mîkâil'e düşman ise bilsin ki Allah da inkârcıların düşmanıdır.

1 MİLYONLUK SORU! Kuran-ı Kerim’de hangisinin adı geçer? 19 yaşındaki engelli yarışmacı Ramazan Çulha 1 milyonluk soruyu açtırdı!

İŞTE 1 MİLYON TL'LİK SORU

KURAN-I KERİM'DE HANGİSİNİN ADI GEÇER?

A: HZ. HAVVA
B: HZ MİKAİL
C: HABİL
D: KABİL

Bir Azim Öyküsü: Ramazan Çulha

Sinoplu olan Ramazan Çulha, doğuştan gelen bir rahatsızlık nedeniyle bacaklarında güç kaybı yaşıyor ve bu yüzden tekerlekli sandalye kullanıyor. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olan Ramazan, yarışmadaki başarısıyla herkesin takdirini kazandı. Yarışmaya annesi için katıldığını ifade eden Çulha, "Bu yarışmada annemi gururlandırmak istiyorum" diyerek duygusal anlar yaşattı.

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