LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2019 lise yerleştirme takvimi nasıl olacak?
LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Liseye geçiş yapabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdüren öğrenciler, tercih işlemlerinin ardından sonuçların açıklancağı tarihe kilitlendi. MEB ise yayınladığı kılavuz ile birlitke sonuç tarihini duyurdu. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2019 lise yerleştirme takvimi nasıl olacak?
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'da başlayan LGS tercihlerinin sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladı. MEB tarafından tercih sonuçları tarihi ve yerleştirme takvimi belli oldu. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2019 lise yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ
a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.