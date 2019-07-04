LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'da başlayan LGS tercihlerinin sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladı. MEB tarafından tercih sonuçları tarihi ve yerleştirme takvimi belli oldu. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2019 lise yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...