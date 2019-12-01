KYK kredi borcu faizi silindi mi? KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredisi son dakika haberleri

KYK borçları ve vatandaşların sorun yaşadığı diğer konulara dair düzenleme paketinin Aralık sonunda duyurulacağı öne sürüldü. Bu ekonomi paketi içerisinde KYK öğrenim kredisi borçları yer alacak. KYK borcunu ödemekte zorlanan öğrencilere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" açıklaması yaptı. Kulislerde borçların silinmesi çok olası görülmesede indirimler, ödeme kolaylıkları veya erteleme seçeneklerinde iyileştirmeler olabileceği konuşuluyor. Peki KYK borçları nasıl yapılandırılacak? KYK borçları silinecek mi? KYK faizleri silinecek mi? İşte KYK borcu ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar...





01.12.2019 11:37 - Son Güncelleme: 01.12.2019 11:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





