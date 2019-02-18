Kurşunlu Camii'nde ilk namaz Başkan Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak
Diyarbakır'da, teröristler tarafından yakılan Osmanlı eserlerinden tarihi Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii'nde onarımın ardından ilk namaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak. 3 yıl aradan sonra ilk namazın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Cuma Namazı'nda kılınacağı belirtildi. Uzun bir aranın ardından ezan sesinin tekrar yükseleceği cami ile ilgili Erdoğan, restorasyon çalışmaların bizzat takip etmiş ve zaman zaman yetkililerden bilgi almıştı.
Diyarbakır'da, teröristler tarafından yakılan Osmanlı eserlerinden tarihi Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii'nde onarımın ardından ilk namaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak. 3 yıl aradan sonra ilk namazın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Cuma Namazı'nda kılınacağı belirtildi. Uzun bir aranın ardından ezan sesinin tekrar yükseleceği cami ile ilgili Erdoğan, restorasyon çalışmaların bizzat takip etmiş ve zaman zaman yetkililerden bilgi almıştı.
Fatih Paşa Mahallesi'ndeki tarihi Osmanlı eseri olan Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii'ni teröristler karargâh olarak kullanırken, caminin içini mühimmat ile doldurdu. Bir güvenlik görevlisini camiin şadırvanın da abdest aldığı sırada şehit eden teröristler, tarihi camii ateşe verip bölgeden kaçtı. Çıkan yangın nedeniyle camideki tarihi yapılarda ağır hasar meydana geldi.
BÖLGEDEKİ TERÖRİSTLERİN TAMAMEN TEMİZLENMESİNDEN SONRA...
Bölgedeki teröristlerin tamamen temizlenmesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine tarihi camide restorasyon çalışmalarına start verildi. Erdoğan'ın yakından takip ettiği ve sık sık kentteki yetkilileri arayarak çalışmalar hakkında bilgi aldığı tarihi cami onarıldı.