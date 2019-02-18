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Kurşunlu Camii'nde ilk namaz Başkan Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak

Diyarbakır'da, teröristler tarafından yakılan Osmanlı eserlerinden tarihi Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii'nde onarımın ardından ilk namaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak. 3 yıl aradan sonra ilk namazın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Cuma Namazı'nda kılınacağı belirtildi. Uzun bir aranın ardından ezan sesinin tekrar yükseleceği cami ile ilgili Erdoğan, restorasyon çalışmaların bizzat takip etmiş ve zaman zaman yetkililerden bilgi almıştı.

18.02.2019 11:27 - Son Güncelleme: 18.02.2019 11:27
Kurşunlu Camii'nde ilk namaz Başkan Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak

Diyarbakır'da, teröristler tarafından yakılan Osmanlı eserlerinden tarihi Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii'nde onarımın ardından ilk namaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak. 3 yıl aradan sonra ilk namazın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Cuma Namazı'nda kılınacağı belirtildi. Uzun bir aranın ardından ezan sesinin tekrar yükseleceği cami ile ilgili Erdoğan, restorasyon çalışmaların bizzat takip etmiş ve zaman zaman yetkililerden bilgi almıştı.

Kurşunlu Camii'nde ilk namaz Başkan Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak

Sur İlçesi'nde terör örgütü PKK mensupları, sözde özerklik bahanesiyle aralarında Fatih Paşa Mahallesi'nin de bulunduğu altı mahallede hendek kazdı ve sokaklara el yapımı patlayıcı döşedi.

Kurşunlu Camii'nde ilk namaz Başkan Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak

Fatih Paşa Mahallesi'ndeki tarihi Osmanlı eseri olan Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii'ni teröristler karargâh olarak kullanırken, caminin içini mühimmat ile doldurdu. Bir güvenlik görevlisini camiin şadırvanın da abdest aldığı sırada şehit eden teröristler, tarihi camii ateşe verip bölgeden kaçtı. Çıkan yangın nedeniyle camideki tarihi yapılarda ağır hasar meydana geldi.

Kurşunlu Camii'nde ilk namaz Başkan Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak

BÖLGEDEKİ TERÖRİSTLERİN TAMAMEN TEMİZLENMESİNDEN SONRA...
Bölgedeki teröristlerin tamamen temizlenmesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine tarihi camide restorasyon çalışmalarına start verildi. Erdoğan'ın yakından takip ettiği ve sık sık kentteki yetkilileri arayarak çalışmalar hakkında bilgi aldığı tarihi cami onarıldı.

Kurşunlu Camii'nde ilk namaz Başkan Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak

Onarım ile birlikte 3 yıl sonra camide ilk ezan sesinin yükselmesi heyecanla beklenirken, ilk namazın Mart ayında seçim çalışmaları kapsamında kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla kılınacağı belirtildi.

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