Başkan Erdoğan'a Balıkesir'de muhteşem karşılama

Erdoğan, miting için Balıkesir'e geldi. DHMİ'ye ait Balıkesir Havaalanı'na uçakla inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, milletvekilleri ile il protokolü karşıladı.