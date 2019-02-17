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Başkan Erdoğan'a Balıkesir'de muhteşem karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, miting için Balıkesir'e geldi. Burada coşkuyla karşılanan Başkan Erdoğan'ın miting yapacağı alanda vatandaşlar tarafından 'Gönül işi' yazılı dev pankart açıldı.

17.02.2019 18:20 - Son Güncelleme: 17.02.2019 18:20
Başkan Erdoğan'a Balıkesir'de muhteşem karşılama

Başkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için Balıkesir'e geldi. Balıkesir Havaalanı'na uçakla gelen Erdoğan, il protokolü tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan'a Balıkesir'de muhteşem karşılama

Erdoğan, miting için Balıkesir'e geldi. DHMİ'ye ait Balıkesir Havaalanı'na uçakla inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, milletvekilleri ile il protokolü karşıladı.

Başkan Erdoğan'a Balıkesir'de muhteşem karşılama

Uçaktan inen Erdoğan'ı genç müzisyenler şarkılarla karşıladı. 'Recep Tayyip Erdoğan' şarkısını çalan gençler Erdoğan'dan genç müzisyenlere sahip çıkmasını istedi.

Başkan Erdoğan'a Balıkesir'de muhteşem karşılama

Miting alanını dolduran vatandaşlar, Başkan Erdoğan için Balıkesir'de büyük bir jest yaptı.

Başkan Erdoğan'a Balıkesir'de muhteşem karşılama

Vatandaşlar 'Gönül işi' yazılı dev bir pankart açtı.

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