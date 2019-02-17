Başkan Erdoğan'a Balıkesir'de muhteşem karşılama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, miting için Balıkesir'e geldi. Burada coşkuyla karşılanan Başkan Erdoğan'ın miting yapacağı alanda vatandaşlar tarafından 'Gönül işi' yazılı dev pankart açıldı.
17.02.2019 18:20
- Son Güncelleme: 17.02.2019 18:20
Erdoğan, miting için Balıkesir'e geldi. DHMİ'ye ait Balıkesir Havaalanı'na uçakla inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, milletvekilleri ile il protokolü karşıladı.
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