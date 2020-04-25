Kurgu görüntülerin çekimini yapan Mahmut Dölek’in Demokrat Parti’yle çalıştığı ortaya çıktı!
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından sosyal medyada yayınlanan kurgu görüntülerin çekimini yapan Mahmut Dölek'in, 31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti'yle çalıştığı bildirildi. Mahmut Dölek, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le birçok fotoğrafı bulunuyor! Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi...
CHP'Lİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER'LE BİRLİKTE
Mahmut Dölek'in; 31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti Erdemli Belediye Başkan Adayı Alparslan Gürgenç'le birlikte çalıştığı bildirildi. Mahmut Dölek'in, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'le birçok fotoğrafı bulunuyor.
Mahmut Dölek'in, 5 Nisan 2019 tarihinde yaptığı paylaşımda, "Her zaman kendisiyle çalışmaktan onur duyduğum ahlaklı başkan Alparslan Gürgenç ile Demokrat Parti ilçe başkanı, meclis üyesi ve çalışma arkadaşlarıyla Erdemli Adliyesi personellerini ziyaret ettik" ifadeleri yer alıyor.
Demokrat Parti; 31 Mart yerel seçimlerinde CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin yer aldığı Millet İttifakı'nı desteklemişti.
ERCİK: "DÜNYADA BELKİ DE İLK KEZ BİR FİLMİN KAMERA ARKASI FİLMİN KENDİNDEN ÖNCE YAYIMLANDI"
AK Parti Mersin İl Başkanı avukat Cesim Ercik, Mersin Erdemli ilçesinde çekilen kurgu görüntüler hakkında açıklamada bulundu.
Cesim Ercik, dünyada belki de ilk kez bir filmin kamera arkası filmin kendinden önce yayımlandığını belirterek, "Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP'nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. Ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır. Haliyle akıllara gelen ilk soru şudur:
CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?" diye sordu.