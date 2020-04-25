RAMAZAN İMSAKİYE
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Başakşehir Şehir Hastanesinin yol çalışmaları son sürat devam ediyor | Son durum böyle görüntülendi

Son dakika haberi... İlk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katıldığı törenle açılan Başakşehir Şehir Hastanesinin yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. 789 bin metrekare üzerine kurulu, 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin toplamda 725 muayene odası ve 2 bin 682 hasta yatağı mevcut. Hastane pandemiyle mücadelede önemli görevler üstlenecek.

25.04.2020 14:43 - Son Güncelleme: 25.04.2020 14:55
Başakşehir Şehir Hastanesinin yol çalışmaları son sürat devam ediyor | Son durum böyle görüntülendi

Erdoğan tarafından kısa sürede faaliyete alınacağı müjdelenmesiyle çalışmalarına hız verilen ve 20 Nisan'da ilk etabı açılan hastane, 20 Mayıs'tan itibaren tam kapasiteyle sağlık hizmetini sürdürecek.

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Başakşehir Şehir Hastanesinin yol çalışmaları son sürat devam ediyor | Son durum böyle görüntülendi

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluk alanına dahil edilen Başakşehir Şehir Hastanesi yolunun yapım çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Başakşehir Şehir Hastanesinin yol çalışmaları son sürat devam ediyor | Son durum böyle görüntülendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda ambulans yolları tamamlanan hastanenin ilk açılan kısımıyla ilgili ulaşım, kesintisiz sağlanıyor. Yol ve peyzaj çalışmaları da hızla devam eden hastaneye ulaşımı sağlayan yolların asfaltlanması yapılırken kavşaklarda da çalışmalar yürütülüyor.

Başakşehir Şehir Hastanesinin yol çalışmaları son sürat devam ediyor | Son durum böyle görüntülendi

Sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kararıyla bağlantı yolları Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk ağına dahil edilen hastanenin TEM Güney Yan Yol bağlantısı yüzde 80 tamamlandı.

Başakşehir Şehir Hastanesinin yol çalışmaları son sürat devam ediyor | Son durum böyle görüntülendi

Hastane yolları 7,5 kilometre aks uzunluğunda yapılırken, 117 metre 4 ayaklı, 3 açıklıklı ambulans giriş viyadüğünün yapımı da sürüyor. Hastanenin güney yan yol bağlantısı binder seviyesinde tamamlanırken, tretuvar ve bordür imalatları devam ediyor.

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