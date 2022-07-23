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Haberler Güncel KPSS'den 55 almak yeterli! 2022 DSİ 196 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları! 11.394 TL maaşla DSİ personel alımı başladı!

KPSS'den 55 almak yeterli! 2022 DSİ 196 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları! 11.394 TL maaşla DSİ personel alımı başladı!

DSİ, 196 temizlik görevlisi alacak. DSİ'nin ilanında başvuru yapılabilecek iller ve kontenjanlar da yayınlandı. Peki, DSİ sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alımı başvuru şartları ne? İşte DSİ personel alımı yapılacak iller ve başvuru şartları!

takvim.com.tr
23.07.2022 09:43 - Son Güncelleme: 23.07.2022 09:43
KPSS’den 55 almak yeterli! 2022 DSİ 196 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları! 11.394 TL maaşla DSİ personel alımı başladı!

DSİ duyurdu! KPSS'den en az 55 puanla 196 sözleşmeli personel alınacak! Yayımlanan ilana göre, Devlet Su işleri'ne sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacak. Peki, DSİ sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alımı başvuru şartları ne? İşte detaylar…

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KPSS’den 55 almak yeterli! 2022 DSİ 196 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları! 11.394 TL maaşla DSİ personel alımı başladı!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı ve işçi alımı başvurusunun 20 Temmuz 2022 tarihinde başlayacağına yer verildi. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda personel alımının başvuru şartlarına yer verdik.

KPSS’den 55 almak yeterli! 2022 DSİ 196 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları! 11.394 TL maaşla DSİ personel alımı başladı!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yapılacak personel alımında adaylar DSİ'nin 40 farklı şehirde bulunan bölge müdürlüklerinde sözlşmeli olarak istihdam edilecek.

KPSS’den 55 almak yeterli! 2022 DSİ 196 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları! 11.394 TL maaşla DSİ personel alımı başladı!

DSİ PERSONEL ALIMI MAAŞLARI NE KADAR?

İlan, Temmuz maaş zammından önce yayınlanmıştı. Bu nedenle alınacak personellere en düşük 4 bin 960 lira verileceği açıklanmıştı. Maaşlara yüzde 41 oranında yapılan zamla bu ücretin 6993 lira seviyesine çıkması bekleniyor.

KPSS’den 55 almak yeterli! 2022 DSİ 196 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları! 11.394 TL maaşla DSİ personel alımı başladı!

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

DSİ personel alımında başvuru şartları şu şekilde:

Türk Vatandaşı olmak

- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

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