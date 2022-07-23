KPSS'den 55 almak yeterli! 2022 DSİ 196 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları! 11.394 TL maaşla DSİ personel alımı başladı!
DSİ, 196 temizlik görevlisi alacak. DSİ'nin ilanında başvuru yapılabilecek iller ve kontenjanlar da yayınlandı. Peki, DSİ sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alımı başvuru şartları ne? İşte DSİ personel alımı yapılacak iller ve başvuru şartları!
23.07.2022 09:43 - Son Güncelleme: 23.07.2022 09:43
DSİ duyurdu! KPSS'den en az 55 puanla 196 sözleşmeli personel alınacak! Yayımlanan ilana göre, Devlet Su işleri'ne sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacak. Peki, DSİ sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alımı başvuru şartları ne? İşte detaylar…