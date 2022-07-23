KPSS’den 55 almak yeterli! 2022 DSİ 196 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları! 11.394 TL maaşla DSİ personel alımı başladı!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı ve işçi alımı başvurusunun 20 Temmuz 2022 tarihinde başlayacağına yer verildi. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda personel alımının başvuru şartlarına yer verdik.