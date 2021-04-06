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Koronavirüste korkulan oldu! Virüsün genel seyri değişti! Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı!

Dünyayı bir yılı aşkın süredir esir alan yeni tip koronavirüs milyonlarca kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüsle savaşırken gelen bir son dakika açıklaması şoke etti. Koronavirüste korkulan oldu ve virüsün seyri değişti. Artık öksürük ve ateş artık ilk semptom olmayabiliyor. Burun tıkanıklığı ve nezle belirtisi de görülmeye başlandı.

06.04.2021 09:29 - Son Güncelleme: 06.04.2021 09:29
Koronavirüste korkulan oldu! Virüsün genel seyri değişti! Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı!

Bahar aylarıyla birlikte başlayan üçüncü dalgada, hem mutant virüs hem de pandeminin genel seyrinde değişiklikler saptandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüste korkulan oldu! Virüsün genel seyri değişti! Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı!

Edinilen bilgiye göre, vaka sayısı her gün yüzde 5 oranında artıyor. Bu rakam ikinci dalganın yaşandığı kasım-aralık aylarında günde yüzde 20 civarına ulaşmıştı.

Koronavirüste korkulan oldu! Virüsün genel seyri değişti! Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı!

Ayrıca, mutant virüs nedeniyle hastalığın bulaşma hızı üçte bir arttı. Vaka sayısının 50 binlerden sonra platoya ulaşması ve ardından gerilemesi bekleniyor.

Koronavirüste korkulan oldu! Virüsün genel seyri değişti! Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı!

SEMPTOM DEĞİŞİKLİKLERİ
Ancak bazı uzmanlar, rakamların daha da yükseleceğini iddia ediyor. Hükümette verilere ve gelişmelere ilişkin yapılan değerlendirmelere göre, iki-üç hafta içerisinde platoya ulaşılabilecek.

Koronavirüste korkulan oldu! Virüsün genel seyri değişti! Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı!

Ramazan döneminde, hem kurallar hem de orucun etkisiyle toplumsal hareketlilik yavaşlayacak. Bu yavaşlamanın olumlu etkileri görülecek.