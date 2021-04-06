Koronavirüste korkulan oldu! Virüsün genel seyri değişti! Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı!
Dünyayı bir yılı aşkın süredir esir alan yeni tip koronavirüs milyonlarca kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüsle savaşırken gelen bir son dakika açıklaması şoke etti. Koronavirüste korkulan oldu ve virüsün seyri değişti. Artık öksürük ve ateş artık ilk semptom olmayabiliyor. Burun tıkanıklığı ve nezle belirtisi de görülmeye başlandı.
06.04.2021 09:29
- Son Güncelleme: 06.04.2021 09:29