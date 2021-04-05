Koronavirüs aşısı yaptıracaklar dikkat! Sinovac mı BionTech mi? Hangi aşı daha güvenilir? Aşıların yan etkileri...
Yeni tip koronavirüs salgınına karşı ülkemizde vatandaşlara Sinovac ve Biontech aşıları yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız platformu üzerinden aşı durumunu sorgulayan vatandaşlar, aşı randevusu alırken Sinovac veya BionTech aşısı tercih edilebiliyor. Peki, Sinovac veya BionTech aşısı arasındaki fark nedir? Koronavirüs aşılarının yan etkileri nelerdir? Vatandaşlar Sinovac'ın Coronavac aşısını mı yaptırmalı yoksa BionTech'in aşısını mı? İşte aşılar ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
PFİZER / BİONTECH AŞISI NEDİR?
Almanya'nın Pfizer BioNTech aşısı mRNA tabanlı COVİD-19 aşısıdır. Diğer mRNA aşısı Moderna aşısıdır. BNT162b2 aşısı için BioNTech teknolojisi, SARS-CoV-2 koronavirüsün (COVID 19) yüzeyinde bulunan diken proteininin bir kısmını kodlayan nükleositle modifiye edilmiş mRNA (modRNA) kullanımına dayanmaktadır. Bu aşıda mRNA tarafından diken proteinin bir parçası vücutta oluşur ve bu da vücutta bağışıklık oluşturur. Bu bağışıklık enfeksiyona karşı koruma sağlar.
SINOVAC VE BIONTECH ARASINDAKİ FARKLAR
Türkiye'ye getirilen ve Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirilen 2,8 milyon doz BioNTech aşısı, tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede saklanıyor.
Sevk edilen aşı sayısı nisanda 4,5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının Türkiye'ye getirilme çalışmaları da devam edecek.
Biontech'in Sinovac'tan farkı aşı uygulanmadan önce 10 kere çevriliyor. Öncelikle oda sıcaklığında bekletiliyor aşılar, daha sonra uygulanıyor. Bir şişeden 6 kişiye aşı uygulanıyor. 0,3 mililitre kadar uygulanıyor o yüzden ayrı bir enjektörle uygulanıyor.
AŞILARIN ETKİNLİK ORANLARI
BioNTech aşısı için firma yetkilileri tarafından açıklanan etkinlik oranını % 91.3 olarak bildirilmiştir. Coronavac aşısının etkinlik oranı Türkiye'deki verilere göre % 83 olarak bildirilmiştir. Aşının ciddi ve orta şiddetteki enfeksiyonlara karşı korumada %100 etkili olduğu bildirilmiştir. Her iki aşının da etkinlik oranları birbirlerine yakın görünüyor.