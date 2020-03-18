Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Mecbur olmadıkça hastaneye gitmeyin!

EN RİSKLİ HASTALAR...

En riskli grup 60-65 yaşın üzerindeki yaşlı insanlardır. Bunun dışında şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, savunma sistemi zayıf olanlar veya savunma sistemini zayıflatan ilaç kullananlar da yüksek riske sahiptirler. Dokuz yaşın altındaki çocukların virüsü alsalar dahi hasta olma riskleri çok düşük, ölmeleri ise hemen hemen imkansızdır. Yani 9 yaş altındaki çocuklarda virüs ölümcül değildir. Dokuz yaş ile 50 yaş arasındaki risk faktörü olmayan 1000 insanlardan sadece 2'sinde ciddi hastalık görülür. Ölüm de çok ama çok azdır. Elli yaşın üzerinde risk artar. Özellikle 60 yaş üzerindeki insanlarda hasta olma ve ölüm ihtimali yüksektir. Yaş dışındaki diğer risk faktörleri olan şeker, yüksek tansiyon, kalp ve kronik akciğer hastalıklarının genellikle bu yaşlarda görülmesi de ağır hastalık ve ölüm ihtimalini daha da artırır."

BÜYÜK DAMLACIK NE DEMEK?

"Bu virüs öksürme veya hapşırma yoluyla büyük damlacıklarla yayılır. Ancak hava yoluyla bulaşmaz. Yani hasta insanların öksürük veya hapşırıkla virüsü yaydığı havayı solumakla değil, öksürük veya hapşırıkla yaydığı virüsün tutunduğu her türlü yüzeylere sizin ellerinizle temas etmeniz ve temas ettiğiniz elinizle kendi ağzınız, burnunuz ve gözünüze dokunmanızla bulaşır. Bir de hasta bir insan sizin açıkta olan ağzınız ve burnunuza yakın mesafeden doğrudan öksürür veya hapşırırsa virüs ağzınız ve burnunuza yapışarak size bulaşabilir. Dolayısı ile hasta bir insanla aynı yerde 1 metreden daha uzak mesafede iseniz ve birkaç saatten daha az süre birlikte iseniz riskiniz yok denecek kadar azdır."

"Kendinizi yeni korona virüse karşı korumanın en etkili yolu, ellerinizi sıklıkla sabun ve su ile ellerimizde sabun en az 15-20 saniye kalacak şekilde yıkamak veya alkol bazlı ( yüzde 60'dan fazla alkol içeren) dezenfektanlarla ellerinizi ovarak temizlemek, ellerinizi temizledikten sonra, kağıt havlu veya sıcak hava kurutucu kullanarak iyice kurutmaktır. Bunu yaparak ellerinize bulaşmış olabilecek virüsleri ortadan kaldırır ve gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunduğunuzda oluşabilecek enfeksiyonlardan kaçınırsınız."