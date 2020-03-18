Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Mecbur olmadıkça hastaneye gitmeyin!
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs kabusu son olarak ülkemizde de bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son durum ne? İlk can kaybının ardından süreç nasıl işleyecek? Vatandaşların yapması gerekenler neler? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'nin en kritik dönemde olduğunu vurgulayarak tüm merak edilenleri A Haber ekranlarında yanıtladı. Özlü, "Havadan bulaştığına kanıt yok. Damlacıkla bulaşıyor. Çok zorunlu olmadıkça hastaneye gitmeyin" açıklamasında bulundu.
Corona virüsü salgınına ilişkin 2 uzman doktor gerçek ve sahte bilgileri değerlendirerek bilgi kirliliğini gidermek üzere önemli bir son dakika çalışması gerçekleştirdiler. Dünyadaki tüm insanlar uzun süredir tüm medya mecraları yoluyla yeni korona virüs hastalığı hakkında bilgi bombardımanına tutuluyorlar. Bu bilgilerin kaynağı her ne kadar doktorlar olsa da gerek bazı doktorların anlatımlarının akademik düzeyinin halkın anlayacağından yüksek olması gerekse bu bilgilerin doktor olmayan kişilerce özellikle sosyal medyada bilgilendirme amaçlı kullanılması ciddi kafa karışıklıklarına yol açıyor.
Bu anlamda Uzm. Dr. Özgür Aydın ve Op. Dr. Bilgehan Aydın bir araya gelerek herkes tarafından korona virüsü ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayarak bilgilendirmelerde bulundu ve tavsiyeler verdi.
İki uzmanın bir araya gelerek belli başlıklarda yapmış olduğu son dakika açıklamaları şu şekilde;
EN RİSKLİ HASTALAR...
En riskli grup 60-65 yaşın üzerindeki yaşlı insanlardır. Bunun dışında şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, savunma sistemi zayıf olanlar veya savunma sistemini zayıflatan ilaç kullananlar da yüksek riske sahiptirler. Dokuz yaşın altındaki çocukların virüsü alsalar dahi hasta olma riskleri çok düşük, ölmeleri ise hemen hemen imkansızdır. Yani 9 yaş altındaki çocuklarda virüs ölümcül değildir. Dokuz yaş ile 50 yaş arasındaki risk faktörü olmayan 1000 insanlardan sadece 2'sinde ciddi hastalık görülür. Ölüm de çok ama çok azdır. Elli yaşın üzerinde risk artar. Özellikle 60 yaş üzerindeki insanlarda hasta olma ve ölüm ihtimali yüksektir. Yaş dışındaki diğer risk faktörleri olan şeker, yüksek tansiyon, kalp ve kronik akciğer hastalıklarının genellikle bu yaşlarda görülmesi de ağır hastalık ve ölüm ihtimalini daha da artırır."
BÜYÜK DAMLACIK NE DEMEK?
"Bu virüs öksürme veya hapşırma yoluyla büyük damlacıklarla yayılır. Ancak hava yoluyla bulaşmaz. Yani hasta insanların öksürük veya hapşırıkla virüsü yaydığı havayı solumakla değil, öksürük veya hapşırıkla yaydığı virüsün tutunduğu her türlü yüzeylere sizin ellerinizle temas etmeniz ve temas ettiğiniz elinizle kendi ağzınız, burnunuz ve gözünüze dokunmanızla bulaşır. Bir de hasta bir insan sizin açıkta olan ağzınız ve burnunuza yakın mesafeden doğrudan öksürür veya hapşırırsa virüs ağzınız ve burnunuza yapışarak size bulaşabilir. Dolayısı ile hasta bir insanla aynı yerde 1 metreden daha uzak mesafede iseniz ve birkaç saatten daha az süre birlikte iseniz riskiniz yok denecek kadar azdır."
"Kendinizi yeni korona virüse karşı korumanın en etkili yolu, ellerinizi sıklıkla sabun ve su ile ellerimizde sabun en az 15-20 saniye kalacak şekilde yıkamak veya alkol bazlı ( yüzde 60'dan fazla alkol içeren) dezenfektanlarla ellerinizi ovarak temizlemek, ellerinizi temizledikten sonra, kağıt havlu veya sıcak hava kurutucu kullanarak iyice kurutmaktır. Bunu yaparak ellerinize bulaşmış olabilecek virüsleri ortadan kaldırır ve gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunduğunuzda oluşabilecek enfeksiyonlardan kaçınırsınız."
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Havadan bulaştığına kanıt yok. Damlacıkla bulaşıyor. Çok zorunlu olmadıkça hastaneye gitmeyin" açıklamasında bulundu. Özlü, "Salgının ikinci dönemindeyiz bence bu en kritik dönem. Türkiye bu dönemi iyi atlatabilirse çok travma yaşamadan çok bedel ödemeden bu süreci yönetebiliriz. Şuanda bulaş zincirinin kırılması gerekiyor vakalarımız var ama bunların hepsi ithal vaka. Şuanda yerli lokal bulaşla gelen vaka yok. Halen olayın kontrol altına olduğunu gösteriyor. Böyle yavaş seyirli olursa eğer çok hasarlı olmayabilir" dedi.
AŞIRI SICAK SU İLE BANYO YAPILIR MI?
Ayrıca aşırı sıcak su ile banyo yapmak vücudunuzun yanmasına neden olabilir. El kurutma makineleri de bu yeni virüsü öldürmez. Sadece elin temizlendikten sonra kurutulması amacıyla kullanılır."
KAR KORONAVİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?
"Soğuk havanın yeni korona virüsü veya diğer hastalıkları öldürebileceğine inanmak için hiçbir neden yoktur. Çünkü normal insan vücut sıcaklığı, dış sıcaklığa veya hava durumuna bakılmaksızın 36.5 C ile 37 C arasındadır."
Yeni korona virüsün önlenmesinde ve tedavisinde antibiyotikler etkili midir?
Hayır. Antibiyotikler virüslere karşı değil, sadece bakterilere karşı çalışır. Yeni koronavirüs bir virüstür ve bu nedenle antibiyotikler bir önleme veya tedavi aracı olarak kullanılmamalıdır. Bununla birlikte, yeni korona virüs için hastaneye yatırılırsanız, antibiyotik alabilirsiniz. Çünkü mevcut hastalığınıza bakterilerden kaynaklanan enfeksiyon eklenebilir.
Yeni korona virüs hastalığından korunmanın ilkeleri nelerdir
"Aşırıya kaçılmadan normal temizlik alışkanlıklarına devam etmek. Evimiz, iş yerimiz ve okullarda şimdilik normal deterjanlarla temizlik yeterlidir. Ekstra dezenfektanlara gerek yok. El sıkma yapılmamalıdır. Alternatif olarak yumruk yumruğa vuruş, başı hafifçe eğme veya dirsek dirseğe dokunuş kullanılabilir. Kontamine olma ihtimali yüksek kapıları kapalı yumruğunuz veya kalçanızla açın. Mümkün değilse dezenfektan mendil kullanın. Işık düğmeleri ve asansör düğmelerine sadece parmağınızın dış yüzeyi ile dokunun. Mümkünse hapşırırken veya öksürürken kâğıt eldiven veya mendil kullanın ve atın. Yoksa dirsek içini kullanın. Ve son olarak en önemli korunma yöntemi olarak ellerinizi sıklıkla sabun ve su ile ellerinizde sabun en az 15-20 saniye kalacak şekilde yıkayın veya alkol bazlı (yüzde 60'dan fazla alkol içeren) dezenfektanlarla elinizi ovarak temizleyin. Ellerinizi temizledikten sonra, kağıt havlu veya sıcak hava kurutucu kullanarak iyice kurutun.