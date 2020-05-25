Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte 24 Mayıs Türkiye corona tablosu!
Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde." dedi. Peki 24 Mayıs 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka, ölüm sayıları ve son 24 saatte yaşanan gelişmeler...
Son 24 saatte 32 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 832 bin 262, vaka sayısı 156 bin 827 ve vefat sayısı 4 bin 340 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 385 ve iyileşen hasta sayısı 118 bin 694 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. Güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir. " değerlendirmesini yaptı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ABD'Lİ MÜSLÜMANLARA BAYRAM MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Müslümanlara Ramazan Bayramı dolayısıyla videolu mesaj gönderdi.
ABD'li Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Koronavirüs salgını süreci, küresel tehditler karşısında uluslararası kurumların işe yararlılığının ve güvenilirliğinin daha derin şekilde sorgulanmasına yol açtı. Bu vesileyle bir kez daha 'Dünya beşten büyüktür.' diye ifade ettiğimiz küresel sistemin adil şekilde yeniden tasarlanması çağrımızı yineliyoruz. Türkiye olarak, küresel salgın ile mücadele kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri dahil, bizden destek talep eden her ülkeye cevap vermeye gayret gösterdik. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diliyor, tedavi görmekte olanlara acil şifa niyaz ediyorum. Hiç şüphesiz bu iklimde yaptığımız dualar, her zamankinden daha içten ve samimidir. Ramazan ayını ve bayramı buruk geçirmiş olsak da kalplerimiz bir ve beraberdir."
"KORONAVİRÜS BELASINDAN KURTULARAK NİCE BAYRAMLARA RABBİM KAVUŞTURSUN İNŞALLAH"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin ziyaretleri sırasında, Deniz Kuvvetlerinin Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de görev yapan muharip unsurları ile İdlib ve Afrin bölgelerindeki faaliyetlerde görev alan Mehmetçik'e telefonla ayrı ayrı hitap etti.