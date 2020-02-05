Başkan Erdoğan harekat sinyalini vermişti! Suriye sınırına sevkiyat sürüyor
İdlib'de Türk askerine yapılan hain saldırının ardından Türkiye rejim güçlerine misliyle karşılık vermişti. Başkan Erdoğan Suriye'ye operasyonun sinyalini vererek "İdlib'deki saldırı Türkiye açısından yeni dönemin miladıdır. Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Rejim geri çekilmezse Türkiye bu işi kendi yapmak zorunda kalacak" derken, sınıra askeri sevkiyat bugün de devam etti.
BAŞKAN ERDOĞAN SİNYALİ VERDİ
İdlib'de yapılan saldırının ardından Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada operasyonun sinyalini verdi. Erdoğan konuşmasında, "Önceki gün İdlib'de uğradıkları alçakça saldırı sonucu şehit olan 7 askerimize ve bir sivil personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmadı. Bu millet mazluma sırtını çevirmemiştir, çevirmeyecektir.
BU SALDIRI SURİYE'DE YENİ BİR DÖNEMİN MİLADIDIR
Elimizde kapı gibi bir Adana Mutabakatı Anlaşması var ve bu anlaşmanın gereği olarak oradayız. Suriye hükümetiyle 1998 yılında imzaladığımız Adana Mutabakatı, Türkiye'ye gerektiğinde Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkını tanıyor.
Suriye'de anlaşmalara uyulmuyor. Önceki gün askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Her kim 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diye soruyorsa ya gafildir ya da bu ülkenin hasmıdır.
İdlib'den kontrolümüz altındaki bölgelere ve sınırlarımıza doğru hareket eden kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Kimsenin bu yükü omuzlarımıza yüklemeye hakkı yok.