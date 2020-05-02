RAMAZAN İMSAKİYE
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Koronavirüs (Corona) gün gün vaka, iyileşen ve vefat eden hasta sayısı kaç oldu?

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın." dedi. Peki 2 Mayıs 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

02.05.2020 19:35 - Son Güncelleme: 02.05.2020 19:52
Koronavirüs Corona gün gün vaka, iyileşen ve vefat eden hasta sayısı kaç oldu?

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs Corona gün gün vaka, iyileşen ve vefat eden hasta sayısı kaç oldu?

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın." dedi.

Koronavirüs Corona gün gün vaka, iyileşen ve vefat eden hasta sayısı kaç oldu?

Peki 2 Mayıs 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

Koronavirüs Corona gün gün vaka, iyileşen ve vefat eden hasta sayısı kaç oldu?
Koronavirüs Corona gün gün vaka, iyileşen ve vefat eden hasta sayısı kaç oldu?
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