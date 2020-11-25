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Peygamberimiz hangi besinleri önermiştir? İşte Hz.Muhammed'in tavsiye ettiği yiyecekler

Müslümanlığın peygamberi Hz.Muhammed (SAV) insanlığa birçok konuda öğütler vermiş yol göstermiştir. Peygamberimizin öğütlerinin en başında insanoğlunun sağlığına faydalı besinler gelmektedir. Peygamberimizin önerdiği bu yiyeceklerin insan sağlığına faydası oldukça büyük. Peygamberimizin önerdiği yiyeceklerin faydası, yapılan araştırmalar ve bilim insanlarının çalışmaları sonucunda da onaylanmıştır. İşte Hz.Muhammed'in önerdiği şifalı yiyecekler ve faydaları...

25.11.2020 06:15 - Son Güncelleme:
Peygamberimiz hangi besinleri önermiştir? İşte Hz.Muhammed'in tavsiye ettiği yiyecekler

Dünyadaki tüm bitkiler, ekinler, meyve, sebze ve gıdalar insanların faydalanması için yaratıldı. Doğada yaratılmış olan her şeyin bir anlam ve önemi var. Besinlerin pek çoğu insanoğlunun hastalıklardan korunmasında ve tedavisindeki önemi ve gereği çok büyük. İçlerinde bazıları var ki, insanlığa faydaları bizzat Peygamberimiz Hz. Muhammed tarafından desteklenmiş. İşte Hz.Muhammed'in tavsiye ettiği besinler.

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Peygamberimiz hangi besinleri önermiştir? İşte Hz.Muhammed'in tavsiye ettiği yiyecekler

Bala

Hz. Aişe Validemizden naklen: "Böğür sancısı, böbrekteki damardandır. Bu ayaklandığı zaman bunun ilâcı sıcak şerbetidir."
(Râmuz El-Hadis,97.syf no:1)

Peygamberimiz hangi besinleri önermiştir? İşte Hz.Muhammed'in tavsiye ettiği yiyecekler

Hint Eriği

Hz. Ebu Hureyre (ra)'dan: "Size Hint eriği denilen, bir çeşit meyveyi, kara hüleyleci tavsiye ederim. Bunu içiniz. Tadı biraz acıdır ama her hastalığa şifadır."

(Râmuz El-Hadis,318.syf no:9)

Peygamberimiz hangi besinleri önermiştir? İşte Hz.Muhammed'in tavsiye ettiği yiyecekler

Kabak

Hz. Vasile (ra)'dan naklen: "Size kabağı tavsiye ederim. Çünkü bu, insanın dimağını açar, artırır."

(Râmuz El-Hadis,318.syf no:10)

Peygamberimiz hangi besinleri önermiştir? İşte Hz.Muhammed'in tavsiye ettiği yiyecekler

Mercimek

Hz. Vasile (ra)'dan naklen: ''Size mercimeği tavsiye ederim. 70 peygamberin ağzından methedilerek kutsallaştırıldı'' (Râmuz El-Hadis,318.syf no:10)

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