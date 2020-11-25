Peygamberimiz hangi besinleri önermiştir? İşte Hz.Muhammed'in tavsiye ettiği yiyecekler
Müslümanlığın peygamberi Hz.Muhammed (SAV) insanlığa birçok konuda öğütler vermiş yol göstermiştir. Peygamberimizin öğütlerinin en başında insanoğlunun sağlığına faydalı besinler gelmektedir. Peygamberimizin önerdiği bu yiyeceklerin insan sağlığına faydası oldukça büyük. Peygamberimizin önerdiği yiyeceklerin faydası, yapılan araştırmalar ve bilim insanlarının çalışmaları sonucunda da onaylanmıştır. İşte Hz.Muhammed'in önerdiği şifalı yiyecekler ve faydaları...
Dünyadaki tüm bitkiler, ekinler, meyve, sebze ve gıdalar insanların faydalanması için yaratıldı. Doğada yaratılmış olan her şeyin bir anlam ve önemi var. Besinlerin pek çoğu insanoğlunun hastalıklardan korunmasında ve tedavisindeki önemi ve gereği çok büyük. İçlerinde bazıları var ki, insanlığa faydaları bizzat Peygamberimiz Hz. Muhammed tarafından desteklenmiş. İşte Hz.Muhammed'in tavsiye ettiği besinler.