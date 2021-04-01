Korkulan oldu! İstanbul'da kırmızı alarm! İl Sağlık Müdürü'nden açıklama: Üçüncü piki yaşıyoruz!
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında turuncu kategorideyken vaka artışları sebebiyle kırmızı kategoriye geçen İstanbul için korkulan açıklama geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, üçüncü pikin yaşandığını belirterek, geçen kasım ayındaki gibi büyük bir dalganın olmaması için özellikle 15-20 günlük süreçte herkesin çok hassas olmasını beklediklerini söyledi.
Prof. Dr. Memişoğlu, Kovid-19 ile mücadeleyle geçen bir yılı değerlendirdi, kentteki son duruma ilişkin bilgi verdi.
Bir yılı aşkın süredir dalgalı şekilde seyreden bir salgınla mücadele edildiğini, ilk dalganın geçen yılın mart, nisan aylarında yaşandığını, ikinci dalganın eylül, ekim ve kasım aylarında görüldüğünü hatırlatan Memişoğlu, şimdi de üçüncü bir dalgayla karşı karşıya olunduğunu ifade etti.
Memişoğlu, salgının seyri konusunda bilim dünyasının da kamuoyunun da ancak yakın öngörüler yapabildiğini belirtti.
Son 15-20 yılda sağlıkta yaşanan dönüşümün etkisiyle ciddi bir sağlık altyapısına sahip olunduğunu, bu sayede de sürecin daha rahat yönetilebildiğini aktaran Memişoğlu, "Esasında kasım ayındaki dalga, hem yatış hem yoğun bakım anlamında ciddi bir dalgaydı. Ama hem İstanbul, hem Türkiye gerçekten sağlık altyapısının kuvvetinin iyi olması sayesinde Avrupa'nın bazı gelişmiş ülkelerinde olan hastaların tedavi edilemez olma durumunu hiç yaşamadı." ifadelerini kullandı.