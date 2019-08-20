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Kıran Operasyonu'ndan dikkat çeken kareler! ABD yapımı roketatarlar terörist inlerinden böyle çıkarıldı

129 timin katıldığı nokta operasyonlarda sonuç alınmaya şimdiden başlandı. Hakkari'de, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. ABD yapımı roketatarlar terörist inlerinden böyle çıkarıldı. İşte Kıran Operasyonu'na damga vuran anlar...

20.08.2019 11:47 - Son Güncelleme: 20.08.2019 11:58
Kıran Operasyonu'ndan dikkat çeken kareler! Teöristlerin inlerine böyle girildi

Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor.

Kıran Operasyonu'ndan dikkat çeken kareler! Teöristlerin inlerine böyle girildi

Operasyon kapsamında Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde tespit edilen sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Orgeneral Arif Çetin, operasyonun yürütüldüğü Kavaklı bölgesinde denetlemelerde bulundu.

Kıran Operasyonu'ndan dikkat çeken kareler! Teöristlerin inlerine böyle girildi

Operasyon kapsamında Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde tespit edilen sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kıran Operasyonu'ndan dikkat çeken kareler! Teöristlerin inlerine böyle girildi

500 UÇAKSAVAR MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari, Şırnak ve Van'da devam eden "Kıran Operasyonu" kapsamında, Hakkari Merkez ilçesi Kavaklı Bölgesi kırsalında tespit edilen mağara/ sığınakta, 110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, 4 bixi makinalı tüfek, 4800 bixi makinalı tüfek mühimmatı, 500 uçaksavar mühimmatı ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Kıran Operasyonu'ndan dikkat çeken kareler! Teöristlerin inlerine böyle girildi

Ayrıca Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Şakir Uslu da Hakkari Kavaklı Bölgesinde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyona katıldı.

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