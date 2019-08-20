Kıran Operasyonu'ndan dikkat çeken kareler! ABD yapımı roketatarlar terörist inlerinden böyle çıkarıldı

500 UÇAKSAVAR MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari, Şırnak ve Van'da devam eden "Kıran Operasyonu" kapsamında, Hakkari Merkez ilçesi Kavaklı Bölgesi kırsalında tespit edilen mağara/ sığınakta, 110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, 4 bixi makinalı tüfek, 4800 bixi makinalı tüfek mühimmatı, 500 uçaksavar mühimmatı ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiği belirtildi.