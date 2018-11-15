Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı
Bursa'da 3 kişi, kemer görünümlü 75 santimetrelik kılıçla tehdit ettikleri H.S.'nin evinden 3 cep telefonu ve 500 lirayı aldı. Şüphelilerden 2'si olaydan 4 gün sonra yakalandı, diğeri ise aranıyor.
15 Kasım 2018 Perşembe, 18:46:03
Güncelleme: 18:59:01
Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı
Bursa'da 3 kişi, kemer görünümlü 75 santimetrelik kılıçla tehdit ettikleri H.S.'nin evinden 3 cep telefonu ve 500 lirayı aldı. Şüphelilerden 2'si olaydan 4 gün sonra yakalandı, diğeri ise aranıyor.
Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı
Olay, 10 Kasım Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi.
Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı
Suriye uyruklu B.E.(21), H.H.(20) ve henüz yakalanamayan bir kişi, Suriye uyruklu H.S.'nin evine zorla girdi.
Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı
Şüphelilerden H.H., özel olarak imal edilmiş kemer görünümlü kılıcı çekerek, tehditle 3 cep telefonu ve 500 lirayı aldı.
Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı
Olaydan sonra kaçan şüphelilerden H.H. ve B.E. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 4 gün sonra yakalandı.
Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı
Şüphelilerin evinde yapılan aramada deri kemer içine gizlenmiş esnek yapıda 75 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi.
Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı
H.H. ve B.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.