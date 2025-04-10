Kars'ın Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada yaşanan cinayetin görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 6 Nisan saat 16.00 sıralarında Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada arkadaşı ile oturan Yakup Aydın, yanına gelen bir kişi ile masadan kalkarak kafeteryanın çıkışına doğru gitti.

Bu sırada masada tek oturan ve cep telefonu ile uğraşan Uzman Çavuş Selman K., ikilinin yanına gitti. İddiaya göre, Selman K., Yakup Aydın'a, "Neden yan yan bakıyorsun?" deyince önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

Kafeterya çalışanları ve müşteriler, araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Selman K., belindeki beylik tabancasını çıkardı. Bir kişinin kapıya doğru iteklediği Yakup Aydın merdivenlerden inerken,