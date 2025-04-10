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Kars'ta 'yan bakma' cinayeti! Şok görüntüler ortaya çıktı

Kars'ın Kağızman ilçesinde Uzman Çavuş Selman K., kendisine "yan baktığı" iddiasıyla tartıştığı Yakup Aydın'ı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Bir kafeteryada yaşanan olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 12:21 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 12:26
Kars’ta ’yan bakma’ cinayeti! Şok görüntüler ortaya çıktı

Kars'ın Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada yaşanan cinayetin görüntüleri ortaya çıktı.

Kars’ta ’yan bakma’ cinayeti! Şok görüntüler ortaya çıktı

Olay, 6 Nisan saat 16.00 sıralarında Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada arkadaşı ile oturan Yakup Aydın, yanına gelen bir kişi ile masadan kalkarak kafeteryanın çıkışına doğru gitti.

Kars’ta ’yan bakma’ cinayeti! Şok görüntüler ortaya çıktı

Bu sırada masada tek oturan ve cep telefonu ile uğraşan Uzman Çavuş Selman K., ikilinin yanına gitti. İddiaya göre, Selman K., Yakup Aydın'a, "Neden yan yan bakıyorsun?" deyince önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

Kars’ta ’yan bakma’ cinayeti! Şok görüntüler ortaya çıktı

Kafeterya çalışanları ve müşteriler, araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Selman K., belindeki beylik tabancasını çıkardı. Bir kişinin kapıya doğru iteklediği Yakup Aydın merdivenlerden inerken,

Kars’ta ’yan bakma’ cinayeti! Şok görüntüler ortaya çıktı

PEŞ PEŞE SİLAHINI ATEŞLEDİ

Selman K. peşinden art arda ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla düşen ve merdivenlerde bir süre sürüklenen Aydın, ağır yaralandı.

Kars’ta ’yan bakma’ cinayeti! Şok görüntüler ortaya çıktı

Olayın ardından Selman K., vurduğu Yakup Aydın'ın yanından dışarı çıkarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Yakup Aydın, kurtarılamadı. Aydın, Kağızman Ortaköy'de yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kars’ta ’yan bakma’ cinayeti! Şok görüntüler ortaya çıktı

Emniyetteki işlemlerin ardından güvenlik gerekçesiyle Kars Adliyesi'ne sevk edilen Uzman Çavuş Selman K., savcılıkta susma hakkını kullandı.

Kars’ta ’yan bakma’ cinayeti! Şok görüntüler ortaya çıktı

'Kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan Selman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars’ta ’yan bakma’ cinayeti! Şok görüntüler ortaya çıktı

Yakup Aydın...

Fotoğraflar: DHA