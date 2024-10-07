💼Kariyer kapısı: 7-31 Ekim ayı Kamu personel alımı ilanları! MSB, MEB, Adalet Bakanlığı memur alım başvuru şartları

💻 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 8 Ekim 2024 Salı günü itibarıyla 🏛️ Sermaye Piyasası Kurulu, İdari ve Mali İşler Dairesi için 💻 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı yayımladı. Bu görevde yer almak isteyen adayların detaylı bilgilere ulaşmak için kuruluşun resmi internet sitesini ziyaret etmeleri gerekmektedir.

🛡️ Milli Savunma Bakanlığı - Türk Silahlı Kuvvetleri

🎖️ Muvazzaf Subay Temini 🛡️ Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için en az dört yıl süreli fakülte ya da yüksekokul mezunları arasından 2024 yılında 🎖️ muvazzaf subay temin edileceğini duyurdu. Bu önemli görev için son başvuru tarihi yaklaşıyor; ayrıntılı bilgi için resmi web sitesini ziyaret edin.