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💼Kariyer kapısı: 7-31 Ekim ayı Kamu personel alımı ilanları! MSB, MEB, Adalet Bakanlığı memur alım başvuru şartları

Birçok 🏛️ kamu ve özel sektör kurumunun sözleşmeli personel alım ilanları 📢 yayımlandı. Farklı bakanlıklar, 🎓 üniversiteler ve 🏛️ devlet kurumlarında çeşitli pozisyonlar için başvurular açıldı. İşte detaylar:

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 13:31 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 13:31
💼Kariyer kapısı: 7-31 Ekim ayı Kamu personel alımı ilanları! MSB, MEB, Adalet Bakanlığı memur alım başvuru şartları

📊 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

💻 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 8 Ekim 2024 Salı günü itibarıyla 🏛️ Sermaye Piyasası Kurulu, İdari ve Mali İşler Dairesi için 💻 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı yayımladı. Bu görevde yer almak isteyen adayların detaylı bilgilere ulaşmak için kuruluşun resmi internet sitesini ziyaret etmeleri gerekmektedir.

💼Kariyer kapısı: 7-31 Ekim ayı Kamu personel alımı ilanları! MSB, MEB, Adalet Bakanlığı memur alım başvuru şartları

⚖️ Yargıtay Başkanlığı

💻 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 11 Ekim 2024 Cuma günü ⚖️ Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilan kapsamında, 💻 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. Başvuru detaylarına ⚖️ Yargıtay'ın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

💼Kariyer kapısı: 7-31 Ekim ayı Kamu personel alımı ilanları! MSB, MEB, Adalet Bakanlığı memur alım başvuru şartları

🛡️ Milli Savunma Bakanlığı - Türk Silahlı Kuvvetleri

🎖️ Muvazzaf Subay Temini 🛡️ Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için en az dört yıl süreli fakülte ya da yüksekokul mezunları arasından 2024 yılında 🎖️ muvazzaf subay temin edileceğini duyurdu. Bu önemli görev için son başvuru tarihi yaklaşıyor; ayrıntılı bilgi için resmi web sitesini ziyaret edin.

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