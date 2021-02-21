Karadeniz'de trafiği rahatlatacak projede sona doğru! Yüzde 60'ı tamamlandı

Şehir merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon geçişine alternatif olarak inşa edilen 28 kilometrelik Kanuni Bulvarı'nın 14,5 kilometrelik kısmı ulaşıma açıldı. Proje kapsamında bu yıl 2,2 kilometrelik bölünmüş yolun daha hizmete açılması, ayrıca Çukurçayır-1 Tüneli'nin tamamlanması ve sanat yapıları imalatlarına devam edilmesi planlanıyor.

21.02.2021 14:59 - Son Güncelleme: 21.02.2021 14:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





