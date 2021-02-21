Karadeniz'de trafiği rahatlatacak projede sona doğru! Yüzde 60'ı tamamlandı
Şehir merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon geçişine alternatif olarak inşa edilen 28 kilometrelik Kanuni Bulvarı'nın 14,5 kilometrelik kısmı ulaşıma açıldı. Proje kapsamında bu yıl 2,2 kilometrelik bölünmüş yolun daha hizmete açılması, ayrıca Çukurçayır-1 Tüneli'nin tamamlanması ve sanat yapıları imalatlarına devam edilmesi planlanıyor.
21.02.2021 14:59
- Son Güncelleme: 21.02.2021 14:59
Yolun tamamlanan bölümleri etaplar halinde ulaşıma açıldı. Bu kapsamında ilk olarak, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı ile Halit Kobya Kavşağı arasında kalan 4,4 kilometrelik tünelli kesim ile paralelindeki 4,3 kilometre stadyum bağlantı yolu trafiğe açıldı. Ayrıca, toplam 9,5 kilometre uzunluğundaki 2x3 şeritli bölünmüş yol da tamamlanarak hizmete alındı.