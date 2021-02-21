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Karadeniz'de trafiği rahatlatacak projede sona doğru! Yüzde 60'ı tamamlandı

Şehir merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon geçişine alternatif olarak inşa edilen 28 kilometrelik Kanuni Bulvarı'nın 14,5 kilometrelik kısmı ulaşıma açıldı. Proje kapsamında bu yıl 2,2 kilometrelik bölünmüş yolun daha hizmete açılması, ayrıca Çukurçayır-1 Tüneli'nin tamamlanması ve sanat yapıları imalatlarına devam edilmesi planlanıyor.

21.02.2021 14:59 - Son Güncelleme: 21.02.2021 14:59
Karadeniz'de trafiği rahatlatacak projede sona doğru! Yüzde 60'ı tamamlandı

Trabzon merkezi ve Karadeniz Sahil Yolu'nun şehir geçişindeki trafik yükünü rahatlatacak Kanuni Bulvarı Projesi'nin yüzde 60'lık bölümü tamamlandı.

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Karadeniz'de trafiği rahatlatacak projede sona doğru! Yüzde 60'ı tamamlandı

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Akyazı kavşağından başlayan ve Erzurum yolunun Çağlayan kavşağında sona erecek toplam uzunluğu 28 kilometrelik Kanuni Bulvarı'nın inşası devam ediyor.

Karadeniz'de trafiği rahatlatacak projede sona doğru! Yüzde 60'ı tamamlandı

Temeli 2011 yılında atılan Kanuni Bulvarı Projesi kapsamında anayol üzerinde 22 köprülü kavşak, bağlantı yolları üzerinde de 6 hemzemin kavşak inşa edilecek.

Karadeniz'de trafiği rahatlatacak projede sona doğru! Yüzde 60'ı tamamlandı

Proje çerçevesinde ayrıca toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp, ana yolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre 31 çift köprü ve kavşak kolları ile imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu 2,69 kilometre olan 24 tek köprü yapılacak.

Karadeniz'de trafiği rahatlatacak projede sona doğru! Yüzde 60'ı tamamlandı

Yolun tamamlanan bölümleri etaplar halinde ulaşıma açıldı. Bu kapsamında ilk olarak, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı ile Halit Kobya Kavşağı arasında kalan 4,4 kilometrelik tünelli kesim ile paralelindeki 4,3 kilometre stadyum bağlantı yolu trafiğe açıldı. Ayrıca, toplam 9,5 kilometre uzunluğundaki 2x3 şeritli bölünmüş yol da tamamlanarak hizmete alındı.