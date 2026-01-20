PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye buz kesti! Eksi 24,3 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili açıklandı

Meteorolojiye göre 19 Ocak 2026'da 81 ilde sıcaklıklar sıfırın altına düşerken, en düşük değer Sivas'ın Kangal ilçesinde -24,3 derece olarak ölçüldü.

Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sistemi Türkiye genelinde etkisini artırdı. Özellikle İç ve Doğu Anadolu'da ağır kış şartları günlük hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye'nin en düşük sıcaklıkların görüldüğü illeri belli oldu. İşte Türkiye'nin en soğuk noktaları!

SOĞUK HAVA TÜRKİYE'Yİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle en düşük sıcaklıkSivas'ın Kangal ilçesinde -24,3 derece olarak kaydedildi. Kuzeyden gelen soğuk ve nem yüklü hava kütlesi, özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç bölgelerinde kış şartlarını sertleştirdi. Birçok noktadasıcaklıklar eksi 10 derecenin altına düşerken, yüksek kesimlerde don ve buzlanma tehlikesi arttı.

İç ve Doğu Anadolu'da ölçülen değerler dikkat çekti. Sivas'ı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi eksi 21,2 dereceyle izlerken, Erzincan Refahiye'de eksi 21,1 ve Kayseri Pınarbaşı'nda eksi 20,9 derece ölçüldü.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt'ta da sıcaklıklar çift haneli eksi seviyelere geriledi.

İşte 19 Ocak Pazartesi gününe ait 81 il genelinde sıcaklık verileri…

❄️Sivas: -24,3 °C

❄️Kahramanmaraş: -21,2 °C

❄️Erzincan: -21,1 °C

❄️Kayseri: -20,9 °C

❄️Rize: -20,0 °C

🌡️Niğde: -19,5 °C

🌡️Nevşehir: -17,6 °C

🌡️Gümüşhane: -16,9 °C

🌡️Konya: -16,8 °C

🌡️Burdur: -15,6 °C

🌡️Karaman: -15,3 °C

🌡️Erzurum: -15,2 °C

🌡️Malatya: -15,1 °C

🌨️Adana: -14,7 °C

🌨️Aksaray: -14,6 °C

🌨️Giresun: -14,6 °C

🌨️Yozgat: -14,3 °C

🌨️Bayburt: -14,2 °C

☃️Tokat: -13,9 °C

☃️Ankara: -13,8 °C

☃️Elazığ: -13,7 °C

☃️Ardahan: -13,3 °C

☃️Isparta: -13,2 °C

☃️Kırşehir: -13,1 °C

❄️Denizli: -13,0 °C

❄️Tunceli: -12,8 °C

❄️Çankırı: -12,4 °C

❄️Mersin: -12,4 °C

❄️Antalya: -12,3 °C

❄️Kütahya: -12,2 °C

❄️Kastamonu: -12,1 °C

❄️Trabzon: -12,1 °C

🌡️Kırklareli: -11,9 °C

🌡️Adıyaman: -11,8 °C

🌡️Amasya: -11,7 °C

🌡️Afyonkarahisar: -11,5 °C

🌡️Tekirdağ: -11,4 °C

🌡️Bingöl: -11,3 °C

🌡️Van: -11,1 °C

