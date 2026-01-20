Türkiye buz kesti! Eksi 24,3 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili açıklandı

SOĞUK HAVA TÜRKİYE'Yİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle en düşük sıcaklıkSivas'ın Kangal ilçesinde -24,3 derece olarak kaydedildi. Kuzeyden gelen soğuk ve nem yüklü hava kütlesi, özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç bölgelerinde kış şartlarını sertleştirdi. Birçok noktadasıcaklıklar eksi 10 derecenin altına düşerken, yüksek kesimlerde don ve buzlanma tehlikesi arttı.