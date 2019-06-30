Kapıkule'de yoğunluk başladı! Kuyruk oldular

"VATAN HASRETİ ENGEL TANIMIYOR"

Almanya'dan eşiyle gelen Zekiye Akkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz tatilini Ankara ve Trabzon'da geçireceğini söyledi.

Yollarda çok yorulduklarını fakat Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunun her şeye değer olduğunu ifade eden Akkoç, "Vatan özlemi bitmiyor, Ankara'ya gideceğiz, oradan Trabzon. Büyüklerimizle buluşacağız, hasret gidereceğiz. Yollar ne kadar yorucu olsa da vatan hasreti engel tanımıyor." dedi.