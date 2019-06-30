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Kapıkule'de yoğunluk başladı! Kuyruk oldular

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere çalıştıkları ülkelerden yola çıkan Türk vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.

30.06.2019 15:34 - Son Güncelleme: 30.06.2019 15:38
Kapıkule'de yoğunluk başladı! Kuyruk oldular

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, yıllık izinlerini kullanmak üzere ana vatanları Türkiye'ye gelmeye başladı.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere çalıştıkları ülkelerden yola çıkan Türk vatandaşları genellikle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.

Kapıkule'de yoğunluk başladı! Kuyruk oldular

İzinleri 6 ile 8 hafta arasında değişen yurt dışında yaşayan Türklerden uçak dışında kara yolunu tercih edenler, yüzlerce kilometreyi aşarak kimi 3 kimi 4 günde Türkiye'ye ayak basıyor.

Kapıkule'de yoğunluk başladı! Kuyruk oldular

"VATAN HASRETİ ENGEL TANIMIYOR"
Almanya'dan eşiyle gelen Zekiye Akkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz tatilini Ankara ve Trabzon'da geçireceğini söyledi.

Yollarda çok yorulduklarını fakat Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunun her şeye değer olduğunu ifade eden Akkoç, "Vatan özlemi bitmiyor, Ankara'ya gideceğiz, oradan Trabzon. Büyüklerimizle buluşacağız, hasret gidereceğiz. Yollar ne kadar yorucu olsa da vatan hasreti engel tanımıyor." dedi.

Kapıkule'de yoğunluk başladı! Kuyruk oldular

Yaz tatilini Denizlide geçirecek olan Burak Ünlü de her sene bu yol çilesini çektiklerini fakat vatana dönmenin her şeye değer olduğunu dile getirdi.

Bir süre kuyrukta bekleyen Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, işlemlerinin ardından Kapıkule'den giriş yaparak tatillerini geçirecekleri memleketlerine hareket etti.

Kapıkule'de yoğunluk başladı! Kuyruk oldular
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