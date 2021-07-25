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Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin dönüşleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğu artırdı! Bazı gurbetçiler, sınıra ulaşında araçlarından açtıkları müzikle oynadı. Bazıları ise gözyaşlarını tutamadı. Gurbetçiler Türk bayrağını gördüklerinde ise yol yorgunluklarını unuttuklarını söyledi.

25.07.2021 17:12 - Son Güncelleme: 25.07.2021 17:12
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu

Sınır kapısında gurbetçi araçları yoğunluk oluşturdu. Anavatana ulaşan bazı gurbetçiler gözyaşlarını tutamadı, bazıları ise araçlarından açtıkları müzikle oynadı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu

Hollanda'dan gelen Ahmet Koyuncu, AA muhabirine, Türkiye'yi çok özlediğini, vatanına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu

Türkiye'de yaşayanların ülkenin kıymetini bilmesi gerektiğini belirten Koyuncu, "Bu duygu başka, değişik bir duygu. O bayrağı görmek dünyaya bedel. Sevin Türkiye'yi sevin. Bizim de kaderimiz gurbetçi olmak. Gönül ister miydi gurbetçi olmayı." dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Koyuncu, "Memleket özlenmez mi hiç. Bayrağı gördüğümüz zaman 3500 kilometre yorgunluğu yaşamamış gibiyiz.