Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu

Türkiye'de yaşayanların ülkenin kıymetini bilmesi gerektiğini belirten Koyuncu, "Bu duygu başka, değişik bir duygu. O bayrağı görmek dünyaya bedel. Sevin Türkiye'yi sevin. Bizim de kaderimiz gurbetçi olmak. Gönül ister miydi gurbetçi olmayı." dedi.