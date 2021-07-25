Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin dönüşleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğu artırdı! Bazı gurbetçiler, sınıra ulaşında araçlarından açtıkları müzikle oynadı. Bazıları ise gözyaşlarını tutamadı. Gurbetçiler Türk bayrağını gördüklerinde ise yol yorgunluklarını unuttuklarını söyledi.
25.07.2021 17:12
- Son Güncelleme: 25.07.2021 17:12
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.
Hollanda'dan gelen Ahmet Koyuncu, AA muhabirine, Türkiye'yi çok özlediğini, vatanına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.
Türkiye'de yaşayanların ülkenin kıymetini bilmesi gerektiğini belirten Koyuncu, "Bu duygu başka, değişik bir duygu. O bayrağı görmek dünyaya bedel. Sevin Türkiye'yi sevin. Bizim de kaderimiz gurbetçi olmak. Gönül ister miydi gurbetçi olmayı." dedi.