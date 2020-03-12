Kapan-7 Garisa Operasyonuyla teröre ağır darbe!

"Kapan-7 Garisa Operasyonu"yla teröre ağır darbe!
Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Siirt kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Kapan-7 Garisa Operasyonu"nda tespit edilen 17 mağara, barınak ve sığınak ile 2 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi. İşte operasyondan görüntüler.
12.03.2020 10:49
- Son Güncelleme: 12.03.2020 11:05
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın emir komutasında yürütülen, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu 480 personelden oluşan 46 operasyonel tim ile Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) ile Patlayıcı Madde İmha Timi'nin (PAMİT) de görev aldığı operasyonda erzak tespit köpeği ve 2 mayın arama köpeği de yer alıyor.
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