Kapan-7 Garisa Operasyonuyla teröre ağır darbe!

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın emir komutasında yürütülen, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu 480 personelden oluşan 46 operasyonel tim ile Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) ile Patlayıcı Madde İmha Timi'nin (PAMİT) de görev aldığı operasyonda erzak tespit köpeği ve 2 mayın arama köpeği de yer alıyor.