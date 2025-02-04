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Kapalıçarşı'ya "kara para" operasyonu: 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşıma sokuldu!

İstanbul merkezli 12 ilde "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para" aklanmasına ilişkin operasyon düzenlendi. 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkarken teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen opersyonda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında olduğu 37 şüpheli gözaltına alındı

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 12:26 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 12:26
Kapalıçarşı’ya kara para operasyonu: 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşıma sokuldu!

İstanbul merkezli 12 ilde 'kara para' akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kapalıçarşı’ya kara para operasyonu: 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşıma sokuldu!

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilerin işlemlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kapalıçarşı’ya kara para operasyonu: 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşıma sokuldu!

KAPALIÇARŞI'DA 8 ANA ŞİRKET ÜZERİNDEN 93 PARAVAN ŞİRKET!

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.

Kapalıçarşı’ya kara para operasyonu: 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşıma sokuldu!

9 MİLYARLIK YASA DIŞI PARA DOLAŞIMA SOKULDU

Şüphelilerin bu yolla 9 Milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi.

Kapalıçarşı’ya kara para operasyonu: 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşıma sokuldu!

KAPALIÇARŞI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI FAİK ÖZBEY GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu belirlendi.

Kapalıçarşı’ya kara para operasyonu: 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşıma sokuldu!

Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.