Kamu bankaları ev hayalinize ortak oluyor! 0.99 faizli kredi fırsatı duyuruldu! 60 ay vadeyle ev sahibi olun! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank...
Kredi bankaları tarafından uygulanan 0.99 faizli konut kredisi imkanı ile kolaylıkla ev sahibi olabilirsiniz. 60 ay vade ile 50 bin TL kredi desteği ödemesini duyan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Yaşanan enerji krizi evlerdeki yalıtımın önemini daha da arttırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan enerji tasarrufu açısından önemli olan ısı yalıtımı için hane başı 50 bin liralık kredi verildiğini duyurdu. Peki, Isı yalıtımı kredi paketi nedir? Kamu bankalarından 0.99 faizli kredi nasıl alınır? İşte konu hakkında merak edilenler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan uygun fiyatlı kredi imkanından pek çok vatandaş yararlandı. Kredi süreci devam ederken Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi'yle ilgili yaptığı açıklamada, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalar çerçevesinde enerji verimliliğine büyük önem verildiğini belirterek, "Ülkemizdeki yapı stokunun önemli bir kısmının yalıtımsız olması, konutların ısıtılmasında ve soğutulmasında gereğinden fazla enerji kullanımına yol açıyor. Yalıtımlı konut sayısını artırmak için yeni bir çalışma başlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı. İşte konu hakkında merak edilenler...
Ardından sözleşme kredi kullandıracak bankaya verilir ve kredinin yüzde 60'ı yüklenici firmaya ödenecek. Yalıtım işleminin bitmesinin ardından alınan ve en az C sınıfı olan Enerji Kimlik Belgesi'nin bankaya verilmesiyle yüzde 40'lık kalan kısmın da ödenmesi gerçekleşecek. Böylece kredi ödemesi bankalarca konut sahibine değil direkt yalıtım firmasına yapılacak.