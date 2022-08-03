Kamu bankaları ev hayalinize ortak oluyor! 0.99 faizli kredi fırsatı duyuruldu! 60 ay vadeyle ev sahibi olun! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan uygun fiyatlı kredi imkanından pek çok vatandaş yararlandı. Kredi süreci devam ederken Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi'yle ilgili yaptığı açıklamada, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalar çerçevesinde enerji verimliliğine büyük önem verildiğini belirterek, "Ülkemizdeki yapı stokunun önemli bir kısmının yalıtımsız olması, konutların ısıtılmasında ve soğutulmasında gereğinden fazla enerji kullanımına yol açıyor. Yalıtımlı konut sayısını artırmak için yeni bir çalışma başlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı. İşte konu hakkında merak edilenler...