Kadın subay adayı komando kursunu birinci tamamladı!

Gezginci "Böyle bir okulda birinci olmak herkese nasip olmuyor. Bir kadın olarak birinci olmak ayrıca gurur verici. Biz 3 kız kardeşiz. Fen bilgisi öğretmenliği mezunuyum. Bu üniformayı giymeyi çok istedim. Şu an gururla taşıyorum. Üniforma aşkı beni buraya getirdi. Bundan sonraki hayalim akademide başarı göstermek, vatanı, milleti, bayrağı en iyi şekilde temsil etmek. Kadınlar pes etmesin. Biz kadınlar güçlüyüz ve bunu her yerde gösteriyoruz." ifadelerini kulandı.