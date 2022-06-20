KADEM’den Pınar Gültekin davası kararına sert tepki: Yargı sürecini takip edeceğiz

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan ve 23 aydır tutuklu olan Cemal Metin Avcı ile suç delillerini gizleyerek yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılanmasına, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 13'üncü duruşmayla devam edildi.