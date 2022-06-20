KADEM'den Pınar Gültekin davası kararına sert tepki: Yargı sürecini takip edeceğiz
Muğla'da üniversiteli Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ardından haksız tahrik indirimi uygulayıp cezayı 23 yıl hapse düşürdü. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) karara sert tepki göstererek, "Diğer sanıkların ise beraatine karar verdi. Bu vahşet dolu olayda, sanığın ifadeleriyle haksız tahrik indirimi uygulanması, toplumun adalet duygusunu zedelemiştir. Canavarca hisle kasten öldürmenin haksız tahriki olmaz, olamaz" denildi.
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan ve 23 aydır tutuklu olan Cemal Metin Avcı ile suç delillerini gizleyerek yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılanmasına, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 13'üncü duruşmayla devam edildi.
Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Avcı'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada; tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, babası Sıddık Gültekin ile avukatlar hazır bulundu.
Muğla'da üniversiteli Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ardından haksız tahrik indirimi uygulayıp cezayı 23 yıl hapse düşürdü.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM): "Adalet bu kez tecelli etmedi! Genç bir kadının akıl almaz yöntemlerle eziyet çektirilerek vahşice katledildiği Pınar Gültekin davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, 'haksız tahrik indirimiyle' 23 yıla düşürdü."