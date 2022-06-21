Doğu Ege adalarının silahlandırılması savaş sebebi olabilir mi? Türk ordusu mu Yunan ordusu mu daha güçlü?

Dr. Onur Uraz, Yunanistan'ın Doğu Ege adalarını silahlandırma politikasını, ilgili uluslararası anlaşmalar çerçevesini kaleme aldı. Ege Denizi sorunu, Türkiye ile Yunanistan arasında on yıllardır devam ediyor. Bu sorunun temel ihtilaflarından biri ise Yunanistan'ın Doğu Ege adalarının "gayri askeri" statüsünü ihlal etmesi. Yunanistan'ın son dönemlerde adalarda artan askeri faaliyetleri ve genel söylemleri, Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginliği yeniden alevlendirdi. Dolayısıyla Ege Denizi sorununun uluslararası hukuktaki temellerini, tarafların argümanlarını ve Yunanistan'ın artan faaliyetleri karşısında Türkiye'nin atabileceği adımları tartışmak elzem hale geldi.

Ege'deki Türk hakimiyeti 20. yüzyılın başında sona erdi. Osmanlı Devleti, Birinci Balkan Savaşı ve Trablusgarp Savaşı'na müteakip -birkaç istisna haricinde- Ege'deki adalar üzerindeki hukuki egemenliğini, 1912'de imzalanan Uşi Antlaşması, 1913'te imzalanan Londra ve Atina antlaşmaları ve 1914'te Londra Büyükelçiler Konferansı Kararı sonucu kaybetmiştir.