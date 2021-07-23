Kaçan kurbanlığın arkasından giden ve cansız bedeni bulunan Onur Eker son yolculuğuna uğurlandı

"BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ OLABİLİR"

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zühtü Erdoğan, acı haber geldikten sonra torununun cenazesinin yanına gittiğini söyleyerek, "Cenaze bulunana kadar birilerinin bir şeyler yaptığını düşünüyordum, yani şüpheleniyordum. Ancak cenazeyi görünce, elbiselerinde herhangi bir ters durum olmadığını ve sağlam olduğunu gördüm.