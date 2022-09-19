Kaçakçılara baskın! 37 gözaltı

UYUŞTURUCU TELEFON KAMYON LASTİĞİ...

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 28 kilo 542 gram esrar, piyasa değeri 415 bin TL olan gümrük kaçağı kamyon lastiği, 3 bin 65 paket sigara, 215 cep telefonu aksesuarı, 15 elektronik sigara, 4 cep telefonu aksesuarı, 24 kilo nargile tütünü ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.