Japon deprem uzmanından korkutan İstanbul açıklaması
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul'da konuştu; kentte 1998 yılı öncesinde yapılan binalarla ilgili uyarıda bulundu, "1998 ve 2007'de Türkiye'de deprem yönetmeliğinde değişiklikler oldu.
19 Ekim 2018 Cuma, 18:19:00
Güncelleme: 15:57:52
Japon deprem uzmanından korkutan İstanbul açıklaması
Bu değişikliklerden sonra yapılan binalar daha güvenilir ancak önce yapılanlar için risk söz konusu" dedi. Moriwaki, araştırmalara göre İstanbul'da 30 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimalinin yüzde 60 olduğuna dikkat çekti.
Japon deprem uzmanından korkutan İstanbul açıklaması
"Deprem Afetine Hazır mıyız?" etkinliğine konuk olan Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri, yüksek mimar ve yüksek mühendis Yoshinori Moriwaki, son 28 yıldır Türkiye'de sürdürdüğü çalışmaları doğrultusunda deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.
Japon deprem uzmanından korkutan İstanbul açıklaması
'Japonya'da denetimsiz ve izinsiz bina bulamazsınız'
Türkiye'de bulunduğu süre boyunca Marmaray ve Osmangazi Köprüsü'nün çalışmalarında da incelemelerde bulunan Moriwaki şöyle konuştu:
Japon deprem uzmanından korkutan İstanbul açıklaması
"Yapı yönetimi konusunda Türkiye ve Japonya şu anda aynı durumda. 1998 ve 2007'de Türkiye'de deprem yönetmeliğinde değişiklikler oldu. Bu değişikliklerden sonra yapılan binalar daha güvenilir ancak daha önce yapılanlar için risk söz konusu.
Japon deprem uzmanından korkutan İstanbul açıklaması
2001 yılında ise yapı denetim sistemi başladı. Bu kontrollerin düzenli yapılmasının dışında belediyelerden izin alınmadan yapılan binalarda yanlışlar olabiliyor ve böyle binalarda sıkıntılar yaşanabiliyor.