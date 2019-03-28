Jandarma uzman erbaş alımı başvuru formu! 2019 JGK başvuru şartları neler? Başvuru son gün ne zaman?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru işlemleri devam ediyor. 22 bin uzman erbaş alımı komando ve asayiş kadrolarına yapılacak. İlanın yaıynlandığı günden beri ilgi gören uzman erbaş alımının başvuru süreci daralıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, 2019 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru formu ile başvurular nasıl yapılır? 2019 JGK uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Başvuru son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...