Jandarma uzman erbaş alımı başvuru formu! 2019 JGK başvuru şartları neler? Başvuru son gün ne zaman?
Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular 19 Mart'ta alınmaya başlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın yayınladığı 22 bin uzman erbaş kadrolarında yer almak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştiriyor. Peki, 2019 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru formu ile başvurular nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru işlemleri devam ediyor. 22 bin uzman erbaş alımı komando ve asayiş kadrolarına yapılacak. İlanın yaıynlandığı günden beri ilgi gören uzman erbaş alımının başvuru süreci daralıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, 2019 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru formu ile başvurular nasıl yapılır? 2019 JGK uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Başvuru son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" sekmesi altında gerçekleştiriliyor.
ÖNCELİKLİ KİMLER ÇAĞRILACAK?
Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40 bin aday sınavlara çağrılacak. Sınavlara çağrılacak adayların yüzde 50'si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS'den (P3, P93, P94) en az (50) puan alanlardan, yüzde 50'si (20.000) ise 2018 yılı KPSS'ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak (50)'nin altında puan alanlardan seçilecek. 2018 yılı KPSS puanı (P3, P93, P94) (50)'nin altında olanlar, KPSS puanı hiç olmayanlarla birlikte değerlendirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
* En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.)
* Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) -01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]