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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Doğu Akdeniz'de nefes kesen tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı fırkateynleri, Doğu Akdeniz açıklarında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurları ile Geçiş Tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat kapsamında geçiş yapan Deniz Kuvvetleri filosunun en büyüklerinden olan TCG GEDİZ ve TCG GİRESUN fırkateynleri, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurları ile Kıbrıs açıklarından geçiş yaptı.

27.03.2019 20:49 - Son Güncelleme: 27.03.2019 20:58
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Doğu Akdeniz'de nefes kesen tatbikat

"Mavi Vatan'ın güvencesi" Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu Akdeniz'de tatbikat gerçekleştirdi. Özellikle enerji çatışmalarının yaşandığı sıcak sahalardan biri olan Doğu Akdeniz'de, Türk fırkateynleri geçiş tatbikatı yaptı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Doğu Akdeniz'de nefes kesen tatbikat

DOĞU AKDENİZ'DE GEÇİŞ TATBİKATI

Tatbikat kapsamında geçiş yapan Deniz Kuvvetleri filosunun en büyüklerinden olan TCG GEDİZ ve TCG GİRESUN fırkateynleri, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurları ile Kıbrıs açıklarından geçiş yaptı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Doğu Akdeniz'de nefes kesen tatbikat

TCG GEDİZ ve TCG GİRESUN'un katıldığı tatbikatın fotoğrafları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılırken, fotoğraflar Mavi Vatan'ın güvende olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Doğu Akdeniz'de nefes kesen tatbikat

ENERJİ YATAĞI: DOĞU AKDENİZ

Çok sayıda ülkenin ortaklaşa araştırma faaliyeti gerçekleştirdiği Doğu Akdeniz, en sıcak noktalardan biri. Özellikle Yunan askeri gemilerinin tacizine maruz kalan Türk araştırma gemileri, artış gösteren bu faaliyetler nedeniyle son dönemde Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateynler tarafından koruma altına alındı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Doğu Akdeniz'de nefes kesen tatbikat

Bölgede Türk araştırma ekibi, bu sayede güven içinde faaliyetlerini sürdürüyor.

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