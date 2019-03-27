Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Doğu Akdeniz'de nefes kesen tatbikat
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı fırkateynleri, Doğu Akdeniz açıklarında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurları ile Geçiş Tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat kapsamında geçiş yapan Deniz Kuvvetleri filosunun en büyüklerinden olan TCG GEDİZ ve TCG GİRESUN fırkateynleri, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurları ile Kıbrıs açıklarından geçiş yaptı.
27.03.2019 20:49
- Son Güncelleme: 27.03.2019 20:58
ENERJİ YATAĞI: DOĞU AKDENİZ
Çok sayıda ülkenin ortaklaşa araştırma faaliyeti gerçekleştirdiği Doğu Akdeniz, en sıcak noktalardan biri. Özellikle Yunan askeri gemilerinin tacizine maruz kalan Türk araştırma gemileri, artış gösteren bu faaliyetler nedeniyle son dönemde Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateynler tarafından koruma altına alındı.
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