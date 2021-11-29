İstanbul’da yarın fırtına ve lodos olacak mı? Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı! 30 Kasım Marmara, Ege, İstanbul hava durumu!

Marmara ve Ege'de bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli lodos özellikle şehirde etkisi göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, lodos etkisini sürdürürken hortum uyarısının olup olmadığı merak konusu oluyor. Bilindiği üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Bu kapsamda Meteoroloji'den yeni uyarıların gelip gelmediği merak ediliyor. İşte 30 Kasım Marmara, Ege, İstanbul hava durumu