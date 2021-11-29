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İstanbul'da yarın fırtına ve lodos olacak mı? Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı! 30 Kasım Marmara, Ege, İstanbul hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün İstanbul'da, lodos ve yağış etkisini gösterdi. Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu tam fırtına, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları dakika dakika kaydetti. Bu kapsamda Marmara, Ege ve İstanbul'da yarın fırtına ve lodos olacak mı sorusu vatandaşların aklındaki yerini koruyor. Yapılan son uyarıda rüzgarın kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

29.11.2021 17:01 - Son Güncelleme: 29.11.2021 17:03
İstanbul’da yarın fırtına ve lodos olacak mı? Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı! 30 Kasım Marmara, Ege, İstanbul hava durumu!

Marmara ve Ege'de bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli lodos özellikle şehirde etkisi göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, lodos etkisini sürdürürken hortum uyarısının olup olmadığı merak konusu oluyor. Bilindiği üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Bu kapsamda Meteoroloji'den yeni uyarıların gelip gelmediği merak ediliyor. İşte 30 Kasım Marmara, Ege, İstanbul hava durumu

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İstanbul’da yarın fırtına ve lodos olacak mı? Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı! 30 Kasım Marmara, Ege, İstanbul hava durumu!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazartesi) Marmara'nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, Salı (30.11.2021) günü sabah saatlerine kadar İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul’da yarın fırtına ve lodos olacak mı? Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı! 30 Kasım Marmara, Ege, İstanbul hava durumu!

Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu tam fırtına, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.

İstanbul’da yarın fırtına ve lodos olacak mı? Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı! 30 Kasım Marmara, Ege, İstanbul hava durumu!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü radar sahasında rüzgarın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıktı.

İstanbul’da yarın fırtına ve lodos olacak mı? Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı! 30 Kasım Marmara, Ege, İstanbul hava durumu!

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.

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