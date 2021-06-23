Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü yılında tarihe damga vuran gelişmeler yaşandı!

MAVİ VATAN'DAN DOĞAL GAZ MÜJDELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevdeki üçüncü yılı Türkiye'nin son yıllarda arttırarak devam ettirdiği doğal gaz arama çalışmalarında olumlu sonuçların açıklandığı bir yıl oldu.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde geçen yıl 21 Ağustos'ta düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." ifadesini kullandı.

Erdoğan, geçen yıl 17 Ekim'de ziyaret gerçekleştirdiği Fatih sondaj gemisinde yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu." dedi.