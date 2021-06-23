Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü yılında tarihe damga vuran gelişmeler yaşandı!
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından görevindeki üçüncü yılını geride bıraktı. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başlayan yeni süreçteki üçüncü yılında tarihe damga vuran gelişmeler yaşandı. Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasından, Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfi gibi önemli gelişmeler bu yıl içerisinde gerçekleşti. Erdoğan, 7 yurt dışı, 23 yurt içi ziyaret gerçekleştirerek çeşitli temaslarda bulundu. İşte sadece bir yıla sığan veTürkiye'yi bir üst lige taşıyacak o hizmetler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından görevindeki üçüncü yılını geride bıraktı.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 24 Haziran 2018'de sandık başına giden Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yüzde 52,59 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı seçmesinin üzerinden 3 yıl geçti.
Cumhurbaşkanı seçilirken, "Ben çalışan, koşturan, terleyen bir cumhurbaşkanı olacağım, alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım." ifadesini kullanan Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen görevdeki üçüncü yılını yoğun bir tempoyla geçirdi.
Salgının etkisiyle yurt içi ve yurt dışı ziyaret sayılarında düşüş meydana gelirken, programların büyük çoğunluğu video konferans ve canlı bağlantılarla gerçekleştirildi.
MAVİ VATAN'DAN DOĞAL GAZ MÜJDELERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevdeki üçüncü yılı Türkiye'nin son yıllarda arttırarak devam ettirdiği doğal gaz arama çalışmalarında olumlu sonuçların açıklandığı bir yıl oldu.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde geçen yıl 21 Ağustos'ta düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." ifadesini kullandı.
Erdoğan, geçen yıl 17 Ekim'de ziyaret gerçekleştirdiği Fatih sondaj gemisinde yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu." dedi.