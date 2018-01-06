İşte Türkiye'nin dev uçak filosu

Küresel Filoda İlk 10'a Girdik

Dünya genelinde 360 binin üzerinde hava aracı var. Bunların 65 binden fazlası ticari uçaklar. 53 bin 500 tanesi ise askeri hava araçları. Son günlerde ABD Başkanı Trump'ın çatışmacı diplomasi tarzının, sektörde rekabeti artırdığı ve küresel askeri filo sayısını geçen yıla göre biraz daha yükselttiğini söylemek mümkün. Nitekim askeri hava aracı filosu 2017 yılında, bir yıl öncesine göre binde 8 civarında (500 adet) bir artış göstermiş. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) rapora göre küresel askeri filo açısından 10. sırada yer alıyor. Envanterinde 1042 hava aracı bulunduran TSK, dünyadaki tüm askeri filonun yaklaşık % 2'sine sahip.