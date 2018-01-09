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  • ABD'nin çok gizli uydusunun arkasında ne var? 1
    ABD'nin çok gizli uydusunun arkasında ne var?
    ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD hükümetiyle birlikte yaptığı çok gizli Zuma misyonunu dün tamamladı. Zuma’nın ne olduğu ve ABD’nin hangi kurumuna ait olduğu da sır gibi gizleniyor.