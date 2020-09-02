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Yetkililer tek tek açıkladı! İşte Türkiye genelinde vaka dağılımı…

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yetkililer tarafından paylaşılan ve vaka dağılımıyla ilgili kritik notlar içeren haritada vaka sayısının arttığı, azaldığı ve durumun kontrol altında olduğu illerin dağılımı görünüyor. İşte Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısının bölgelere ve illere göre dağılımı…

02.09.2020 16:12 - Son Güncelleme: 02.09.2020 16:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





