Yetkililer tek tek açıkladı! İşte Türkiye genelinde vaka dağılımı…
Son dakika haberi... Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yetkililer tarafından paylaşılan ve vaka dağılımıyla ilgili kritik notlar içeren haritada vaka sayısının arttığı, azaldığı ve durumun kontrol altında olduğu illerin dağılımı görünüyor. İşte Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısının bölgelere ve illere göre dağılımı…
02.09.2020 16:12
- Son Güncelleme: 02.09.2020 16:16
Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 47 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 271 bin 705 ve can kaybının 6 bin 417 olduğu açıklandı. Bölgeler arasında %12,4 artış ile Batı Anadolu oldu. Peki diğer bölgelerde durum nasıl? İşte Türkiye'de bölge bölge 1 Eylül 2020 yeni vaka sayıları...
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