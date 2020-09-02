Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Diyarbakır'da koronavirüste birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor

'HEM YOĞUN BAKIMDA, HEM DE ÖLÜM SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI'



Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin de vaka artışlarına dikkat çekerek, yoğun bakım hasta sayısının ve buna bağlı olarak ölüm sayısının da arttığını söyledi. Tekin, "Sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi şu anda birinci dalganın ikinci pikini yaşıyor aşamasındayız...