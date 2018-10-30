İşte Türk askerinin kış için özel tasarlanan kıyafetleri

KIŞ DONANIMI TEK TEK TANITILDI

Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel Türk askerinin operasyonlarda giydiği kış donanımı kıyafetlerini tanıttı. Jandarma Lojistik Komutanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



'Jandarma Özel Harekat ve Komando birliklerimiz her türlü iklim ve arazi koşullarında görev yapabilecek şekilde eğitilmektedirler. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için gerekli kıyafet ve teçhizat için de donatılmışlardır.