İstanbul Havalimanının teknik özellikleri

İstanbul Havalimanı'nın teknik özellikleri
Türkiye'nin gururu İstanbul Havalimanı 29 Ekim'de açıldı! Dünyayı kıskandıran havalimanı özellikleriyle de tüm takdirleri topluyor... İşte İstanbul Havalimanı'nın özellikleri...
30 Ekim 2018 Salı, 17:59:39 Güncelleme: 18:02:05
İstanbul Havalimanı'nın teknik özellikleri
İstanbul Havalimanı'nın teknik özellikleri
İstanbul Havalimanı'nın teknik özellikleri
Yüzleri tanıyacak!
İstanbul Yeni Havalimanı, Airbus A380 ve Boeing 747-8 gibi süper jumbo uçaklarının rahatlıkla yanaşabileceği bir terminale sahip. Robotlar, yapay zeka, yüz tanıma ya da diğer kişisel bilgilerle işlem yapabilmeye olanak sağlayan havalimanı, yolcuların rahatı ve konforu için akıllı sistem, kablosuz internet, telsiz ve yeni nesil GSM altyapısı ile LTE, sensör ve konuşan 'nesneler' gibi son teknolojilerle donatıldı. Havalimanının güvenliği 3 bin 500 güvenlik görevlisi ve son teknoloji 9 bin kamera ile sağlanacak. Güvenlik aynı zamanda terminal içinde bulunan sanal kuleden idare edilecek.
İstanbul Havalimanı'nın teknik özellikleri
DİĞER GALERİLER