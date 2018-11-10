İşte FETÖcülerin sosyal medyadaki sözcüsü!

FETÖ'cülerin maskeleri bir bir düşüyor. Son olarak, Twitter'da yaptığı paylaşımlarla Atatürkçü algısı yaratmaya çalışan hesap @kacsaatoldu1881'nun geçmişteki FETÖ'cü tweetleri ortaya çıktı! Sosyal medyada FETÖ'cülerin avukatlığını yapan hesap, söz konusu tweetleri silse de kurtulamadı...



İŞTE O SKANDAL TWEETLERDEN BAZILARI: