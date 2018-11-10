İşte FETÖ'cülerin sosyal medyadaki sözcüsü!

Atatürkçülük kimliğine bürünerek sosyal medyada FETÖ'cülerin avukatlığını yapanların kirli oyunları bir bir deşifre oluyor. Son zamanlarda yine sözde "Atatürkçü" tweetleriyle algı yaratmaya çalışan Twitter hesabı @kacsaatoldu1881'in geçmişte attığı tweetler ortaya çıktı! İşte kirli oyunu açıkça gösteren o paylaşımlar...

10 Kasım 2018 Cumartesi, 22:14:00 Güncelleme: 22:32:15
İşte FETÖ'cülerin sosyal medyadaki sözcüsü!
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İşte FETÖcülerin sosyal medyadaki sözcüsü!

FETÖ'cülerin maskeleri bir bir düşüyor. Son olarak, Twitter'da yaptığı paylaşımlarla Atatürkçü algısı yaratmaya çalışan hesap @kacsaatoldu1881'nun geçmişteki FETÖ'cü tweetleri ortaya çıktı! Sosyal medyada FETÖ'cülerin avukatlığını yapan hesap, söz konusu tweetleri silse de kurtulamadı...

İŞTE O SKANDAL TWEETLERDEN BAZILARI:

İşte FETÖ'cülerin sosyal medyadaki sözcüsü!
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İşte FETÖcülerin sosyal medyadaki sözcüsü!

FETÖ'CÜLERİN DARBE İLANINI İŞTE O BİLDİRİ DİYE PAYLAŞTI
Şimdilerde Atatürkçü rolü yapan hesabın, 15 Temmuz gecesi darbecilerin TRT'de zorla okuttukları bildiriyi "işte o bildiri" notuyla Twitter'da paylaştığı görülüyor.

İşte FETÖ'cülerin sosyal medyadaki sözcüsü!
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İşte FETÖcülerin sosyal medyadaki sözcüsü!

Videonun alıntılandığı hesap ise yine bir başka FETÖ'cü olan Fuat Baran'ın hesabı...

İşte FETÖ'cülerin sosyal medyadaki sözcüsü!
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İşte FETÖcülerin sosyal medyadaki sözcüsü!

ERDOĞAN'IN DARBEYE DİRENİŞİYLE DALGA GEÇTİLER
Söz konusu hesap Başkan Erdoğan'ın "Milletin iradesi üstünde bir güç yoktur" sözleriyle de güya dalga geçerek darbeye karşı direnme çağrısını manipüle etti.

İşte FETÖ'cülerin sosyal medyadaki sözcüsü!
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İşte FETÖcülerin sosyal medyadaki sözcüsü!

Başkan Erdoğan'ın o gece yaptığı, tarihin seyrini değiştiren, Türkiye'yi uçurumun kenarından döndüren direnme çağrısını provoke eden hesap, vatandaşlara yapılan darbeye karşı koymak üzere sokaklara çıkma çağrısına gölge düşürmek istedi.

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