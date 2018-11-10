İşte FETÖcülerin sosyal medyadaki sözcüsü!

İşte FETÖ'cülerin sosyal medyadaki sözcüsü!
Atatürkçülük kimliğine bürünerek sosyal medyada FETÖ'cülerin avukatlığını yapanların kirli oyunları bir bir deşifre oluyor. Son zamanlarda yine sözde "Atatürkçü" tweetleriyle algı yaratmaya çalışan Twitter hesabı @kacsaatoldu1881'in geçmişte attığı tweetler ortaya çıktı! İşte kirli oyunu açıkça gösteren o paylaşımlar...
10 Kasım 2018 Cumartesi, 22:14:00 Güncelleme: 22:32:15
İşte FETÖ'cülerin sosyal medyadaki sözcüsü!
FETÖ'cülerin maskeleri bir bir düşüyor. Son olarak, Twitter'da yaptığı paylaşımlarla Atatürkçü algısı yaratmaya çalışan hesap @kacsaatoldu1881'nun geçmişteki FETÖ'cü tweetleri ortaya çıktı! Sosyal medyada FETÖ'cülerin avukatlığını yapan hesap, söz konusu tweetleri silse de kurtulamadı...
İŞTE O SKANDAL TWEETLERDEN BAZILARI:
İşte FETÖ'cülerin sosyal medyadaki sözcüsü!
İşte FETÖ'cülerin sosyal medyadaki sözcüsü!
İşte FETÖ'cülerin sosyal medyadaki sözcüsü!
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