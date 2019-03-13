Başkan Erdoğan'ın Netanyahu'nun hadsiz saldırılarına verdiği yanıt büyük yankı uyandırdı! Erdoğan'a dünyanın dört bir yanından dev destek
Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın, İsrail lideri Netanyahu'ın çirkin saldırılarına verdiği cevap sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'a dünyanın dört bir yanından destek geldi. #WeAreErdogan etiketi Twitter'da dünya genelinde 3. sıraya yükseldi...
13.03.2019 19:01
- Son Güncelleme: 13.03.2019 19:01
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Netanyahu sen kendine gel kendine. Sen zalimsin. Kutsal mabedimizi, postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme. Biz hiçbir Museviye zulmetmedik. Bunların hesabını uluslararası camiada soracağız." diye konuştu.
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