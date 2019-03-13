Başkan Erdoğan'ın Netanyahu'nun hadsiz saldırılarına verdiği yanıt büyük yankı uyandırdı! Erdoğan'a dünyanın dört bir yanından dev destek

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Netanyahu sen kendine gel kendine. Sen zalimsin. Kutsal mabedimizi, postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme. Biz hiçbir Museviye zulmetmedik. Bunların hesabını uluslararası camiada soracağız." diye konuştu.