İşte CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından durdurulan projeler
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili olan Mehmet Tevfik Göksu, İBB tarafından yapımı durdurulan projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Göksü, "Bir iptali deklare edilenler var bir de edilmeyenler var. 11 milyarlık devam eden yatırımın yüzde 70-80 arası durdurulmuş durumda, 50 milyonluk konser ihalesi yapacaklarına, uçuk uçuk rakamlarla keşke gelip otoparkı tamamlasalardı" dedi. İşte durdurulan projelerdeki son durum...
Durdurulan projeler drone ile havadan görüntülendi
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB tarafından durdurulduğu belirtilen projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Göksu, iptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi gibi İstanbul için ihtiyaç duyulduğunu belirttiği projelerin hayata geçirilmemesinin eksiklik oluşturacağına dikkat çekti.
Göksu, 2020 İBB bütçesinde kültür sanat etkinlikleri için ayrılan bütçeyi de değerlendirerek bütçenin yatırım odaklı olmamasını eleştirdi. Öte yandan İBB tarafından durdurulduğu belirtilen Bayrampaşa Meydan ve Otopark, Bağcılar Meydan ve Otopark ile Levazım Tüneli proje alanları ise havadan görüntülendi.
Görüntülerde Bayrampaşa Meydan ve Otopark ile Levazım Tüneli'nde herhangi bir çalışmanın yapılmadığı görüldü.
"11 milyarlık devam eden yatırımın yüzde 70-80 arası durdurulmuş"
İstanbul için gerekli projelerin zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Bir iptali deklare edilenler var bir de edilmeyenler var ama fiilen duranlar var. Şimdi Silahtarağa vs, iptali deklare edilenler, bendeki bilgi şu; yaklaşık büyükşehir belediyesinin yönetim devri gerçekleşmeden yürütülen 11 milyarlık yatırımı var.