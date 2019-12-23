İşte CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından durdurulan projeler

Göksu, 2020 İBB bütçesinde kültür sanat etkinlikleri için ayrılan bütçeyi de değerlendirerek bütçenin yatırım odaklı olmamasını eleştirdi. Öte yandan İBB tarafından durdurulduğu belirtilen Bayrampaşa Meydan ve Otopark, Bağcılar Meydan ve Otopark ile Levazım Tüneli proje alanları ise havadan görüntülendi.

Görüntülerde Bayrampaşa Meydan ve Otopark ile Levazım Tüneli'nde herhangi bir çalışmanın yapılmadığı görüldü.