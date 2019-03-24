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İşte 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin listelerindeki 229 PKK'lı isim

CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde hazırlanan seçim listeleri deşifre oldu. Türkiye genelindeki listelerde toplam 229 PKK'lı isim tespit edildi. CHP'nin listelerinde PKK'lı isimlerin çıkması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, CHP tabanından da tepki toplayan bu liste hakkında açıklama bekliyor. İşte isim isim CHP listelerindeki PKK'lılar...

24.03.2019 17:41 - Son Güncelleme: 24.03.2019 17:51
İşte 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin listelerindeki 229 PKK'lı isim

İlk günden bu yana HDP ile ilgili ittifak sorularını geçiştirmeye çalışan ve "Terör örgütüne kim destek veriyorsa Allah belasını versin" diyen Kılıçdaroğlu'nun seçim listeleri deşifre oldu. 229 PKK'lıyı CHPlistelerine alan Kılıçdaroğlu, sosyal medyada günün konusu oldu. CHP tabanından da tepki toplayan bu liste hakkında CHP yönetiminin nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor? Şimdi kamuoyu şu sorulara cevap arıyor: CHP listelerindeki 229 PKK'lıdan oluşan liste Kandil'den mi geldi? Atatürk'ün partisinin listelerini Kandil'e emanet eden Kılıçdaroğlu bu skandalı nasıl açıklayacak?

İşte 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin listelerindeki 229 PKK'lı isim

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İşte 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin listelerindeki 229 PKK'lı isim
İşte 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin listelerindeki 229 PKK'lı isim
İşte 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin listelerindeki 229 PKK'lı isim
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