İşte 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin listelerindeki 229 PKK'lı isim

İlk günden bu yana HDP ile ilgili ittifak sorularını geçiştirmeye çalışan ve "Terör örgütüne kim destek veriyorsa Allah belasını versin" diyen Kılıçdaroğlu'nun seçim listeleri deşifre oldu. 229 PKK'lıyı CHPlistelerine alan Kılıçdaroğlu, sosyal medyada günün konusu oldu. CHP tabanından da tepki toplayan bu liste hakkında CHP yönetiminin nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor? Şimdi kamuoyu şu sorulara cevap arıyor: CHP listelerindeki 229 PKK'lıdan oluşan liste Kandil'den mi geldi? Atatürk'ün partisinin listelerini Kandil'e emanet eden Kılıçdaroğlu bu skandalı nasıl açıklayacak?