İstanbulun adli emanet deposu, ilk kez görüntülendi

İstanbul'un adli emanet deposu, ilk kez görüntülendi
Çağlayan'da inşa edilen ve 2011 yılında İstanbul'daki 6 adliyenin birleşmesiyle faaliyete geçen İstanbul Adalet Sarayı'nda 15 Temmuz darbe davalarından, Ergenekon davalarına, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına kadar, binlerce dava delillerinin yer aldığı adli emanet depolarının kapıları, ilk kez AA'ya açıldı.
Çağlayan'da inşa edilen ve 2011 yılında İstanbul'daki 6 adliyenin birleşmesiyle faaliyete geçen İstanbul Adalet Sarayı'nda 15 Temmuz darbe davalarından, Ergenekon davalarına, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına kadar, binlerce dava delillerinin yer aldığı adli emanet depolarının kapıları, ilk kez AA'ya açıldı.
Beyoğlu, Sarıyer, Şişli, Fatih, Beşiktaş ve Eyüp adliyelerinin birleşmesiyle 2011 yılında Çağlayan'da faaliyete geçen ve Avrupa'nın en büyük adliyesi unvanına sahip İstanbul Adalet Sarayı'ndaki adli emanet depolarında binlerce delil muhafaza ediliyor.
Türkiye'nin yıllarca konuştuğu tarihi davaların yanı sıra diğer soruşturmaların sonucunda elde edilen dosyaların delillerinden oluşan suç eşyalarının saklandığı adli emanet depoları, adliyenin eksi 4. katında bulunuyor.
Emniyet ve kriminal incelemeleri tamamlanan suç eşyaları polisler tarafından, adli emanet birimine kapalı ve mühürlü şekilde getirilip ilgili memurlarca teslim alınıyor.
Burada kayıt altına alınarak depolara konulan eşyalar, mahkemece veya soruşturma savcılığının talebi halinde ya sahibine iade ediliyor, ya imha ediliyor ya da muhafaza altına alınmaya devam ediliyor.