İstanbul'un adli emanet deposu, ilk kez görüntülendi

Çağlayan'da inşa edilen ve 2011 yılında İstanbul'daki 6 adliyenin birleşmesiyle faaliyete geçen İstanbul Adalet Sarayı'nda 15 Temmuz darbe davalarından, Ergenekon davalarına, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına kadar, binlerce dava delillerinin yer aldığı adli emanet depolarının kapıları, ilk kez AA'ya açıldı.

7 Kasım 2018 Çarşamba, 13:53:38 Güncelleme: 13:57:46
İstanbul'un adli emanet deposu, ilk kez görüntülendi
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İstanbulun adli emanet deposu, ilk kez görüntülendi

Çağlayan'da inşa edilen ve 2011 yılında İstanbul'daki 6 adliyenin birleşmesiyle faaliyete geçen İstanbul Adalet Sarayı'nda 15 Temmuz darbe davalarından, Ergenekon davalarına, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına kadar, binlerce dava delillerinin yer aldığı adli emanet depolarının kapıları, ilk kez AA'ya açıldı.

İstanbul'un adli emanet deposu, ilk kez görüntülendi
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İstanbulun adli emanet deposu, ilk kez görüntülendi

Beyoğlu, Sarıyer, Şişli, Fatih, Beşiktaş ve Eyüp adliyelerinin birleşmesiyle 2011 yılında Çağlayan'da faaliyete geçen ve Avrupa'nın en büyük adliyesi unvanına sahip İstanbul Adalet Sarayı'ndaki adli emanet depolarında binlerce delil muhafaza ediliyor.

Türkiye'nin yıllarca konuştuğu tarihi davaların yanı sıra diğer soruşturmaların sonucunda elde edilen dosyaların delillerinden oluşan suç eşyalarının saklandığı adli emanet depoları, adliyenin eksi 4. katında bulunuyor.

İstanbul'un adli emanet deposu, ilk kez görüntülendi
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İstanbulun adli emanet deposu, ilk kez görüntülendi

Her birinde farklı tür eşyaların saklandığı 19 adli emanet deposunda şu anda 300 bine kaleme yakın eşya muhafaza ediliyor.

Adli Emanet Kalem Müdiresi Muazzez Ağırkan ile 18 memurun görev yaptığı birime, çalışanlar ve ilgili savcı haricinde kimsenin girmesine izin verilmiyor.

İstanbul'un adli emanet deposu, ilk kez görüntülendi
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İstanbulun adli emanet deposu, ilk kez görüntülendi

Bazı depoların kapıları görevli personelin kartıyla açılırken, bazı depolara da şifresiz giriş yapılamıyor.

Uyuşturucu ve silah gibi yalnızca belli başlı eşyaların bulunduğu depolara ise görevli 19 memurdan sadece depo sorumluları girebiliyor.

İstanbul'un adli emanet deposu, ilk kez görüntülendi
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İstanbulun adli emanet deposu, ilk kez görüntülendi

Emniyet ve kriminal incelemeleri tamamlanan suç eşyaları polisler tarafından, adli emanet birimine kapalı ve mühürlü şekilde getirilip ilgili memurlarca teslim alınıyor.

Burada kayıt altına alınarak depolara konulan eşyalar, mahkemece veya soruşturma savcılığının talebi halinde ya sahibine iade ediliyor, ya imha ediliyor ya da muhafaza altına alınmaya devam ediliyor.

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