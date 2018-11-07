Kimyasal tehditlere karşı Mehmetçike üst düzey eğitim

Kimyasal tehditlere karşı Mehmetçik'e üst düzey eğitim
TSK'da; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırıların bertaraf edilmesiyle görevli KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, eğitim ve donanımıyla göz dolduruyor.
Kimyasal ve biyolojik harp maddelerinin etkilerinden korunmak için yapılan eğitimlerde, KBRN savunması konusunda TSK birlik ve personeline eğitim veriliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yabancı askeri personele de eğitim veren tek kurum olan KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, KBRN saldırılarından korunmak için geçirgen ya da geçirgen olmayan iki tip elbise kullanılıyor.
TSK'nın bel kemiği
Kara Kuvvetleri Komutanlığını, KBRN savunması yönünden destekleyen tek birlik olan KBRN Savunma Tabur Komutanlığı, TSK'nın KBRN savunması konusundaki bel kemiği niteliğini taşıyor.
Personelin kullandığı alet ve ekipmanlar, dünyada çok az ülkede bulunuyor. Envanterdeki ekipmanlarla her türlü KBRN saldırısına müdahale edilebiliyor ve her türlü zehirli madde analizi yapılabiliyor.
Muharebe sahasındaki her personelde bulunan KBRN Ferdi Koruyucu Teçhizatı, KBRN taarruzlarından Mehmetçik'i koruyor. KBRN Belirleme ve Numune Alma Cihazı ise keşif ve temizleme birliklerinin, zehirli gazın kirliliğinin türünü, yoğunluğunu ve kirlilik bölgesinin sınırlarını tespit etmesini sağlıyor.