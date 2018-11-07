Kimyasal tehditlere karşı Mehmetçike üst düzey eğitim

Kimyasal ve biyolojik harp maddelerinin etkilerinden korunmak için yapılan eğitimlerde, KBRN savunması konusunda TSK birlik ve personeline eğitim veriliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yabancı askeri personele de eğitim veren tek kurum olan KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, KBRN saldırılarından korunmak için geçirgen ya da geçirgen olmayan iki tip elbise kullanılıyor.